Một thanh niên bị đâm chết trong khu công nghiệp

Ngày 29/3, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra, khoanh vùng và truy bắt hai nghi can đã ra tay sát hại anh Lương Văn Tỷ (22 tuổi, quê Nghệ An). Vụ án nghiêm trọng xảy ra ngay tại một tuyến đường nằm trong khu công nghiệp Đồng An đã khiến hàng ngàn công nhân làm việc tại đây hoảng sợ.

Hiện trường một vụ án mạng trên đường từng xảy ra trước đó

Điều tra ban đầu cho thấy, anh Tỷ mới từ quê Nghệ An vào Bình Dương để xin làm công nhân. Trong thời gian chờ việc, anh Tỷ ở chung phòng với em gái mình. Chiều 24/3, anh Tỷ đạp xe vào khu công nghiệp để tham quan, trên đường về nhà thì gặp tai nạn trên.

Theo đánh giá của những người sống sát phòng trọ thì những ngày ở đây, anh Tỷ tỏ ra là người hiền lành, sống khá hòa nhã. Cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ vụ án.

