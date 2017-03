Một thanh niên bị sát hại dã man

Theo N.Dũng - K.Hoan (TNO)

Trước đó, lúc 23 giờ 30 ngày 24.4, người dân phát hiện một thanh niên nằm chết trên vũng máu tại vỉa hè đường Mai Hắc Đế (quốc lộ 1A, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh) nên đã điện báo cho cơ quan chức năng.Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Thế Thi (30 tuổi, trú xóm 8, xã Nghi Mỹ, H.Nghi Lộc; hiện đang ở trọ tại khối 9, P.Hà Huy Tập).Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi đi chơi về, anh Thi nhận được một cuộc điện thoại lạ và sau đó rời khỏi nhà. Khoảng 30 phút sau thì người nhà nhận được hung tin là anh đã bị giết dã man trên vỉa hè đường Mai Hắc Đế.Tại hiện trường, xác nạn nhân nằm sấp trên vỉa hè, máu vương vãi khắp nơi. Nạn nhân tử vong là do bị đâm ở phần bụng dẫn đến mất nhiều máu.Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.