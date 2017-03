Một thanh niên bị sát hại trong phòng trọ

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện mùi hôi nồng nặc trong dãy nhà trọ nên phá cửa kiểm tra và chứng kiến cảnh một thanh niên nằm bất động trong nhà vệ sinh với nhiều thương tích, chiếc chậu nhựa được úp che đầu. Ngay sau đó, cơ quan công an phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 26 tuổi (chưa rõ danh tính) mới chuyển đến thuê trọ chưa đầy một tuần. Cách đây ba ngày, có một thanh niên đến thăm nạn nhân rồi khóa cửa ra về, từ đó không thấy nạn nhân xuất hiện. chiếc xe máy của nạn nhân biến mất.

Trong khi đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nghi án giết người, vứt xác phi tang ven đại lộ Đông Tây (thuộc địa bàn phường An Phú, quận 2).

Hiện trường phát hiện thanh niên chết trong phòng trọ.

sáng 18-8, lực lượng bảo vệ dân phố phường An Phú trên đường tuần tra trên đại lộ Đông Tây nghe mùi hôi thối và tiến hành kiểm tra thì phát hiện một tử thi nam giữa bụi cỏ rậm đang trong tình trạng phân hủy, trên người chỉ mặc chiếc quần ngắn.

Sau khi giám định pháp y, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân tử vong do lực tác động mạnh làm gãy xương hàm, đa chấn thương nặng vùng cổ và thời gian tử vong trước khi phát hiện trên ba ngày.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên đến nay chưa xác định lai lịch. Cơ quan CSĐT Công an quận 2 thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người đàn ông này với các đặc điểm như sau: độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi, khuyết một phần xương sọ trán, trên đỉnh thái dương phải có vết thương còn nhiều chỉ khâu màu đen, xin báo tin về Đội CSĐT Công an quận 2, TP.HCM.

XUÂN NGỌC - ĐĂNG LÊ