Một thanh niên bị truy đuổi phải nhảy xuống sông Hồng

Sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26-2. Theo tường trình của cô gái đi cùng anh Tuấn; hai người vừa lên cầu Long Biên để ngồi chơi, thì bất ngờ, từ phía đầu cầu hướng Long Biên sang nội thành, có khoảng 7, 8 đối tượng đi tới. Chúng đến thẳng vị trí nơi anh Tuấn và bạn gái đang đứng rồi xúm vào bao vây, định đánh người thanh niên. Hoảng sợ, anh Tuấn bỏ chạy sang hướng nội thành.

Vị trí nơi nạn nhân Tuấn nhảy xuống sông Hồng

Đám thanh niên không dừng lại, đuổi theo quyết chặn đánh bằng được anh Tuấn. Khoảng cách rượt đuổi ngắn dần, bí quá, anh Tuấn buộc phải trèo lên thành cầu Long Biên và lao mình xuống dòng nước đen thẫm, gần khu vực bãi giữa. Chỉ đến lúc ấy, đám thanh niên mới dừng đuổi, quay lại đe dọa bạn gái anh Tuấn vài câu rồi bỏ đi. Ngay đêm hôm đó, bạn gái anh Tuấn đến Công an phường Ngọc Lâm trình báo.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an phường Ngọc Lâm, Đội Điều tra hình sự Công an quận Long Biên và các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc. Toàn bộ vùng nước quanh cầu Long Biên, bãi giữa được lực lượng công an và gia đình anh Tuấn tỏa đi tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Mãi đến trưa 1-3, người nhà anh Tuấn mới tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số nổi lên ở khu vực bãi giữa sông Hồng, thuộc địa phận phường Bồ Đề, cách vị trí nạn nhân nhảy xuống chừng 1 cây số.

Đây là điều đã được tiên lượng trước, bởi khoảng cách từ thành cầu Long Biên xuống mặt nước khá cao, chừng 30 mét. Khi rơi xuống, nạn nhân sẽ phải chịu áp lực rất lớn, tổn thương các cơ quan nội tạng. Trường hợp xấu khác, nếu nạn nhân nhảy trúng đất bồi ở bãi giữa cũng sẽ khó tránh khỏi nguy cơ tử vong. Cơ quan công an hiện đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như truy bắt các đối tượng gây nên cái chết thương tâm của anh Tuấn.

Theo H.Quân (ANTĐ)