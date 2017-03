Một thanh niên chết sau khi làm việc với cảnh sát 113

Trao đổi với PV, mẹ nạn nhân - bà Triệu Thị Xuyên cho biết khoảng 16 giờ ngày 17-8, Hoàng ở nhà trọ tại khu vực cầu Kinh C1 thuộc xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và gọi điện thoại cho lực lượng 113 đến gặp Hoàng nhưng gặp để làm gì thì bà không rõ.





Bà Xuyên cầm trên tay hình ảnh đám tang con trai bà. Ảnh: AN

Sau đó lực lượng cảnh sát 113 Công an huyện Bình Chánh mời Hoàng về trụ sở công an xã làm việc. Nhiều nhân chứng kể khi lên xe của lực lượng 113, Hoàng xuất trình CMND, hoàn toàn tự nguyện, không bị còng tay hay bị khống chế. Đến 3 giờ 40 rạng sáng 18-8 thì gia đình bà Xuyên nhận được thông báo của Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cho biết Hoàng đã tử vong và thi thể đang được lưu giữ tại bệnh viện huyện. Quá bất ngờ, gia đình chạy đến, bệnh viện thông báo Hoàng được Công an xã Tân Nhựt đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Công an nói với bệnh viện Hoàng là nạn nhân vô danh.

“Con tôi được lực lượng công an đưa về trụ sở Công an xã Tân Nhựt làm việc nhưng sau đó lại tử vong? Khi lực lượng cảnh sát 113 mời về trụ sở con tôi xuất trình CMND nhưng vào bệnh viện thì lại khai là nạn nhân vô danh” - bà Xuyên bức xúc.

Trao đổi với PV, một điều tra viên Công an huyện Bình Chánh cho biết: Khoảng 15 giờ chiều 17-8, lực lượng cảnh sát 113 có mời Hoàng về trụ sở Công an xã Tân Nhựt làm việc theo yêu cầu của Hoàng. Trong đêm, công an để Hoàng ra về trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khoảng 0 giờ 5 phút rạng sáng 18-8, Công an xã Tân Nhựt và Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo tại đoạn đường Nguyễn Đình Kiên, xã Tân Nhựt có xảy ra vụ cướp. Khi lực lượng công an đến nơi đây thì thấy Hoàng đã bất tỉnh, đưa vào bệnh viện thì đã tử vong.

Tuy nhiên, một người tên M. (ngụ xã Tân Nhựt) cho biết: Khoảng 22 giờ 30 ngày 17-8, ông chứng kiến khoảng 4-5 người đánh Hoàng, trong số đó có người cư ngụ ở xã Tân Nhựt.

ÁI NHÂN