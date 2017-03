Một thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Ngay sau khi nhảy cầu, Toản được một số ngư dân gần đó chạy thuyền ra vớt lên và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do bị đa chấn thương nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Chứng kiến bạn trai nhảy xuống cầu tự tử, Nguyễn Thị H.- bạn gái của nạn nhân bùi ngùi kể: Sáng 27/6, một người bạn gọi điện thoại bảo em rằng Toản đi xuống Hạ Long và có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử. Em vội bắt xe đi xuống để khuyên ngăn Toản. Đang nói chuyện thuyết phục anh ấy từ bỏ ý định thì bất ngờ Toản leo qua lan can nhảy xuống. Cũng theo H. thì trước khi tự tử, Toản đã bị bố mẹ mắng vì chuyện học hành.

Do nhiều người dân hiếu kỳ đứng lại xem nên trên cầu Bãi Cháy bị ách tắc cục bộ hơn 1 tiếng đồng hồ. Cầu Bãi Cháy bắc qua eo Cửa Lục, có độ cao 50m so với mặt biển. Do độ cao lớn nên hầu hết các nạn nhân khi rơi xuống đều bị đa chấn thương gãy chân tay, dập nội tạng rất thương tâm.

Theo Trần Minh (VTC News)