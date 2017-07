Một thanh niên treo cổ trong phòng hỏi cung

Ngày 8-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Hồng Đê (26 tuổi, ngụ thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận).

Theo Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, sáng 6-7, anh Đê được đưa về Nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm để làm việc do là nghi phạm trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn vào tháng 5-2017.

Đến khoảng 15 giờ hôm sau (7-7,) trong khi ngồi viết bản tự khai tại phòng làm việc của điều tra viên, anh Đê đã dùng áo của mình làm dây treo vào cửa sổ để tự tử.



Người thân kéo thi thể nạn nhân ra đường để yêu cầu làm rõ



Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp tuần hoàn, ngưng tim, ngưng thở và đến sáng 8-7 thì tử vong..



Sáng 8-7, người nhà của anh Đê đã đưa thi thể của nạn nhân đi qua nhiều con đường tại TP Phan Rang - Tháp Chàm để phản đối vì cho rằng anh Đê chết không phải do tự tử. Đến 11 giờ 8-7, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận đã vận động người thân của anh Đê đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự và hứa sẽ điều tra làm rõ.