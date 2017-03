Một thanh niên treo cổ tự tử gần nhà

Hiện trường vụ việc

Sáng 20-8, lúc người dân thôn Quý Mỹ (Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam) dậy đi làm đồng thì phát hiện một thanh niên treo cổ trên cây tự tử.

Theo một nhân chứng cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng 20-8, lúc dậy đi làm đồng thì phát hiện một thanh niên tên Nguyễn Nhật Rin (22 tuổi, ngụ tổ 13, thôn Quý Mỹ) đang treo lơ lửng trên cành dương liễu, cách nhà nạn nhân khoảng hơn chục mét.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã trình báo chính quyền về sự việc nói trên.

Nhận được thông tin, Công an xã Bình Quý đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường, đồng thời tìm nguyên nhân dẫn đến việc nam thanh niên này tự tử. Công an địa phương cũng nhanh chóng trình báo sự việc đến Công an huyện Thăng Bình để tiếp tục điều tra.

Sau quá trình khám nghiệm tử thi và hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.