Một thanh niên tự tử trong nhà nghỉ

Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một thanh niên tại nhà T.Đ đóng tại khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khá đông người dân hiếu kì vây quanh khách sạn, nơi một thanh niên tự tử

Thông tin ban đầu, rạng sáng 19/6, một thanh niên đến đưa CMND mang tên Nguyễn Đức Thống (26 tuổi) để thuê phòng. Vị khách này yêu cầu các nhân viên quầy lễ tân cho thuê phòng nào phải có ti vi, truyền hình trực tiếp các trận thuộc đấu bóng đá Euro 2012.

Đến chiều cùng ngày, vẫn không thấy vị khách này ra ngoài, gọi điện thoại lên phòng không ai nghe máy nên bảo vệ khách sạn đã phá cửa xông vào. Khi cánh cửa vừa mở tung mọi người kinh hoàng phát hiện khách thuê trọ nằm bất động dưới nền nhà, không gian căn phòng sặc sụa mùi thuốc trừ sâu. Qua kiểm tra, mọi người xác định, nạn nhân đã tử vong, ngay kế bên chai thuốc trừ sâu đã vơi phân nửa.

Theo các nhân viên phục vụ khách sạn, ngay khi thanh niên này vào thuê trọ họ nghe thấy những cuộc điện thoại từ người này với nội dung xoay quanh các kèo cá độ bóng đá.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường,. Đến 21h tối 19/6, thi thể nạn nhân vẫn chưa được đưa ra khỏi khách sạn T.Đ.

Vụ việc xảy ra khiến hàng trăm người hiếu kì vây quanh khách sạn này. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Trung Kiên (Dân trí)