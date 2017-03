Một thanh niên tử vong trong phòng xông hơi

Khoảng 21h30 ngày 20-10, công an huyện Bình Giang nhận tin báo tại nhà nghỉ có một nam thanh niên tử vong trong phòng xông hơi, trên người có nhiều vết bỏng… Công an huyện phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập lời khai các nhân chứng.

Anh Nguyễn Văn Sơn (trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nhân viên lễ tân nhà nghỉ, cũng là người phát hiện cái chết của anh Đức - cho biết tối cùng ngày, anh lên phòng 202 lấy chiếc điện thoại di động trước đó đã để quên.

Khi bật điện kiểm tra, anh này phát hiện bên trong phòng xông hơi có hơi nước bị đẩy ra. Phát hiện sự bất thường, anh gọi to nhưng không có tiếng trả lời. Thấy vậy, nhân viên này mở cửa phòng thì phát hiện Đức đang trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân bị bỏng rộp.

Anh Sơn hô hoán rồi cùng nhân viên của nhà nghỉ đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Bình Giang cấp cứu. Các bác sĩ xác định thanh niên đã tử vong.

Sáng 21/10, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được công an huyện Bình Giang tiến hành, có sự chứng kiến của đại diện thân nhân nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.