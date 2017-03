Một thiếu nữ bị đốt xác trong khu sinh thái

Tối 28/1/2012, thượng tá Lê Công, Trưởng Công an huyện Mộc Hóa (Long An) cho biết đang kết hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An khẩn trương xác minh danh tính cũng như nguyên nhân cái chết của thi thể bị đốt ở khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa.

Nạn nhân là nữ, tuổi khoảng 18-25, cao 1m60, có hai răng khểnh, tay đeo vòng mã não với dây chuyền màu trắng ở cổ; không tìm được giấy tờ tùy thân. Nơi nạn nhân nằm, công an tìm thấy một tấm nhựa giống như áo mưa bị cháy.

Trước đó một ngày, vào sáng 27/1, khi vào khu du lịch sinh thái bắt cá, người dân ấp 4, xã Tân Lập đã phát hiện xác nạn nhân và báo công an.

Khu vực này có trồng nhiều tràm nên vài nhánh tràm nơi nạn nhân bị đốt đã bị cháy xém. Có khả năng sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ đã tạt xăng hoặc dầu lên thi thể rồi đốt nên lửa cháy thành ngọn rất cao.

Theo Diễm Hằng (VTC News)