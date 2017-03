Một thiếu nữ vỡ sọ chết ở vườn hoa khu vực Cầu Bính

Khoảng 8h ngày 11-7, nhiều người dân xung quanh khu vực chân Cầu Bính thấy một cô gái trẻ bị toác đầu, bò ra một góc cỏ rồi nằm thoi thóp. Sau đó, cô gái đã tử vong. Công an phường Sở Dầu có mặt để nắm bắt tình hình và báo cáo lên Công an Q. Hồng Bàng để xin ý kiến chỉ đạo.

Cơ quan Công an đã làm công tác lấy lời khai và giám định pháp y. Đến 14h15’, do nạn nhân không có người nhà đến nhận xác nên cơ quan chức năng đưa xác nạn nhân về nơi an táng của thành phố.





Công an chuẩn bị đưa xác nạn nhân đi mai táng

Nạn nhân được xác định tên là T., 26 tuổi quê ở Quảng Ninh. Theo những người dân xung quanh khu vực, họ thấy cô gái trẻ này thường xuất hiện ở đây nhiều ngày trước. Cô gái sống vất vưởng với người bạn trai trong khu đất hoang của nhà máy xi măng cũ gần cầu Bính. Nơi đó cách vị trí nạn nhân tử vong chỉ khoảng 500m.

Theo lời người dân ở đây, họ thấy cô gái này được người bạn trai dìu từ khu đất hoang ra ngoài đường và bỏ lại ở đó từ chiều hôm qua (10-7). T. tỏ ra rất đau đớn. Cô gái đã kể với những người xung quanh là cô bị ngã nên có vết thương như vậy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.