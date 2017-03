Một thương binh đầu thú làm giả hàng ngàn bộ hồ sơ… thương binh

(PLO)-Ngày 3-7, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnhNghệ An cho biết, ông Đặng Hồng Tư (56 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đã đến trình diện, đầu thú về hành vi làm giả 75 kg hồ sơ, tài liệu thương binh giả.