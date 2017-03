Một tiệm vàng ba lần bị cướp

Ngày 3-2, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đồng phạm của vụ cướp tiệm vàng Đồng Tín (ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn). Trước đó, lúc 20g ngày 2-2, Công an phường Nhơn Thành đã bắt nghi phạm đầu tiên của vụ cướp này là Nguyễn Đồng Sơn (31 tuổi, ngụ khu vực 9 phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định).





Tiệm vàng Đồng Tín ở thị xã An Nhơn (Bình Định) từng ba lần bị cướp. Ảnh: vnexpress



Theo Công an thị xã An Nhơn, vụ cướp tiệm vàng trên xảy ra lúc 19g30 ngày 2-2. Sau khi dừng xe máy trước cửa tiệm vàng Đồng Tín, một tên cướp xông vào đập bể tủ kính, gom lấy vàng rồi nhảy ra xe máy do một đồng bọn điều khiển, nổ máy chờ sẵn rồi chạy trốn. Nghe tiếng tri hô của người nhà tiệm vàng, công an phường Nhơn Thành nhanh chóng truy bắt.

Sau khi bị truy đuổi hàng chục cây số, đến thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, huyện Phù Cát (Bình Định), hai tên cướp bỏ xe máy, chạy bộ rồi lẩn trốn trong đêm. Một lát sau, người dân địa phương thấy một thanh niên giống hình dáng tên cướp ngồi phía sau xe đang bị truy đuổi đi vào một quán cà phê ở xã Cát Tường nên báo công an. Lực lượng Công an phường Nhơn Thành lập tức đến kiểm tra, bắt giữ.

Ban đầu, Nguyễn Đồng Sơn giả vờ ngơ ngác, cho rằng mình bị bắt nhầm. Tuy nhiên, khi người dân địa phương tìm được chiếc áo khoác của Sơn bên trong có nhiều vàng nữ trang giấu gần đó, Sơn mới khai nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp trên. Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ 14 sợi dây chuyền có trọng lượng 10 lượng vàng 24K.

Cũng theo cơ quan công an, đây là lần thứ ba tiệm vàng Đồng Tín bị cướp. Trước đó, tối 5-6-2014, một kẻ cướp che mặt, mặc áo khoác, đi xe hiệu Air Blade không có biển số, xông vào tiệm vàng này dùng đá đập vỡ tủ kính cướp đi gần 14 lượng vàng rồi tẩu thoát. Hơn 10 năm trước, tiệm vàng này cũng từng bị cướp.