Một tin nhắn của kẻ chiêu dụ

Sang mùa tuyển sinh đại học nên tôi e ngại nếu mình không lên tiếng cảnh báo, sẽ còn nhiều người khác mắc lừa”. Đây là tâm sự của chị Nguyễn Thị Chi Kim (SN 1970, ngụ Q10).

Thi vào khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Quốc gia TP.HCM, sau khi đối chiếu với đáp án bài thi được in báo, B. thấy thiếu hai điểm nên rất buồn. Cậu đem nỗi thất vọng tâm sự với chị Kim. Thấy cháu âu sầu, chị Kim rất thương. Chợt nhớ khoảng giữa tháng 6-2013, chị có nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung: “Nhận lo bằng cấp, chứng chỉ đại học. Tất cả có gốc 100%, làm và nhận tại phòng đào tạo trường. Hoàn tất nợ điểm cho sinh viên. Lo đầu vào các trường 2013. Vì hồ sơ có hạn ưu tiên người đến trước, không nhận tiền cọc, lo xong mới nhận tiền. An toàn - bảo mật - uy tín. Liên hệ 090350...”. Chị Kim lục tìm lại tin nhắn thấy còn lưu nên trấn an cháu trai: “Con để dì lo xem được không...”.

Một trong những tin nhắn của kẻ chiêu dụ

Liên hệ với số điện thoại quảng cáo trên, chị Kim được người đàn ông trung niên tiếp chuyện. Nghe xong, ông ta yêu cầu chị photo CMND, hộ khẩu, bằng cấp 3 của B. rồi gửi qua email: kinhtechuyennganh.mp@.... Chị Kim làm theo yêu cầu thì ông này điện thoại báo tin vui: “Điểm thi của cháu cũng khá, tôi đồng ý lo vụ này. Giá 20 triệu đồng. Nếu đồng ý, sáng thứ hai đến Trường Đại học Quốc gia ở KP6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức để nhận phiếu báo nhập học và đóng tiền học. Nhớ mang theo CMND, 4 ảnh 3x4 rồi điện thoại gặp tôi để tôi đưa vào trường gặp thầy hiệu trưởng, ký hồ sơ gốc”. Lúc đầu chỉ có ý định mua thêm điểm, không ngờ bỏ ra 20 triệu đồng đã nhận giấy báo trúng tuyển có hồ sơ gốc nên chị Kim đồng ý ngay.

8 giờ ngày 8-7-2013, chị Kim mang theo các loại giấy tờ đang chuẩn bị lên đường thì nhận được điện thoại của người đàn ông nọ. Giọng hồ hởi, ông ta thông báo: “Địa điểm bữa hôm trước tôi báo là nơi nhập học. Hôm nay em chỉ cần đến văn phòng của trường ở ngay quận 1 thôi, nó nằm gần khu vực Hồ Con Rùa đó, khi nào em đến nơi thì nhắn tin cho tôi”. Khi biết chị Kim đã có mặt tại điểm hẹn, người đàn ông này lại nhắn tin: “Em đến số 72 Phạm Ngọc Thạch gặp anh Hoàng nhận giấy trúng tuyển đại học rồi đi cùng anh Hoàng về trường gặp tôi ký vào sổ lưu. ĐT Hoàng số 0923...”.

Đến địa điểm trên chị Kim thấy đó là ngân hàng chứ không phải trường học nên điện thoại thắc mắc, thì được giải thích: “Hoàng có việc đến ngân hàng”. Chị Kim điện thoại cho người tên Hoàng thì được hướng dẫn: “Em phải chuyển đủ tiền trước khi chúng ta gặp mặt, nhận giấy tờ”. Chị Kim điện thoại lại cho người đàn ông trung niên đưa ra một số điều kiện. Sau một hồi ngã giá, ông ta đồng ý để chị Kim chuyển trước 5 triệu đồng, số còn lại sẽ nhận tại quán cà phê G.B sau khi chị Kim đã cầm giấy báo trúng tuyển đại học. Theo số tài khoản do ông ta nhắn tin, chị Kim bước vào ngân hàng chuyển 5 triệu đồng.

Cùng lúc này, chị Kim nhận được tin nhắn từ số máy của “thầy” Hoàng rằng: “Em chuyển tiền, nhận biên lai xong, gọi cho tôi ngay để tôi xuống giao và đưa em về trường ký tên”. Sau khi chuyển tiền, chị Kim điện thoại nhưng ông Hoàng không bắt máy. Khoảng 10 phút sau, Hoàng điện lại, hỏi xẵng giọng: “Sao chuyển có 5 triệu đồng?”. Chị Kim giải thích: “Đã thỏa thuận với “thầy” lúc đầu giới thiệu và được “thầy” đồng ý”. Nghe vậy, Hoàng tắt máy. Đợi lâu không thấy có ai chỉ dẫn thêm, chị Kim gọi lại cho người đàn ông trung niên thắc mắc thì được trấn an: “Hoàng bể bánh xe đang vá, em quay lại khu vực Hồ Con Rùa chờ chút, cậu ta sẽ đến ngay”. Chờ đến 13 giờ chiều cũng không thấy ai liên lạc, chị Kim bèn chủ động gọi lại cho hai “thầy” thì máy nào cũng không nhận cuộc gọi. Nóng ruột, chị Kim bèn lấy máy điện thoại khác gọi vào số máy của người đàn ông trung niên thì đầu dây bên kia có người nhận cuộc gọi. Tuy nhiên, khi nhận ra giọng “người quen” ông ta tiếp tục vẽ vời: “Các thầy đang ăn cơm trưa, em chờ chút”. Sau đó chị Kim liên lạc với hai “thầy” nhiều lần nhưng đều vô vọng.



Theo BÍCH CHÂU (CATP)