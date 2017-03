Một tổ trưởng tổ an ninh thôn bị tố đánh phụ nữ thâm tím mặt

Khuôn mặt của bà Sâm bị ông Phát đánh thâm đen, biến dạng. Ảnh gia đình cung cấp

Tiếp xúc với báo chí chiều ngày 3-9, bà Hà Thị Sâm (SN 1956, ngụ thôn Nghĩa Hương, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tỏ rất bức xúc trước hành vi ngang ngược và hung hăng của ông Hà Văn Phát, Tổ trưởng tổ an ninh thôn Nghĩa Hương, khi ông này vô cớ ra ngăn cản không cho gia đình bà đào cây trên chính mảnh đất của nhà mình.

Theo bà Sâm, sự việc bắt nguồn từ ngày 15-8, khi em trai bà là ông Hà Ngọc Hân có ra mảnh đất của gia đình bà mua trên trục đường Xuân Kim để đào một số cây xà cừ (khoảng 6 năm tuổi) mang đi chỗ khác trồng. Lúc này ông Phát (ở cách đó mấy nhà) thấy ông Hân đang cho người đào cây đã chạy ra ngăn cản nói cây đó là ông ấy trồng và không cho ông Hân đào.

Bức xúc, vì cây do mình trồng lại bị người khác không cho đào, ông Hân liền cự cãi với ông Phát, rồi 2 người lao vào ẩu đả. Rất may lúc đó nhiều người dân có mặt chứng kiến vụ việc can ngăn nên hai bên không xảy ra thương tích.

Khi ông Hân bỏ ra về thì ông Phát đã mang dao ra róc vỏ rồi chém nham nhở vào 4 cây xà cừ. Ngay sau đó gia đình bà Sâm đã làm đơn gửi ra thôn, xã yêu cầu làm rõ sự việc.

Đến khoảng 13 giờ ngày 22-8, thấy thôn lâu có thông tin trả lời gia đình, bà Sâm đã đi sang nhà ông Hà Hùng Oai, Trưởng thôn Nghĩa Hương, để hỏi thì gặp ông Phát đang ở đó. Hai người liền có lời qua tiếng lại với nhau, bất ngờ ông Phát xông vào đấm đá tới tấp vào mặt và người, rồi dùng dao chém vào tay bà Sâm phải khâu 3 mũi.

“Sau khi đánh tôi bị thương, ông Phát bỏ về, tôi được một số người dân đưa tới trạm xá cấp cứu. Đến sáng ngày 2-9, UBND xã có mời tôi lên làm việc và tại UBND ông Phát đã nhận sai và xin trả hết toàn bộ chi phí điều trị của tôi trong thời gian qua. Nhưng gia đình tôi không cần ông Phát phải trả một đồng tiền chi phí điều trị nào cả, chúng tôi chỉ cần ông ấy công khai xin lỗi tôi, gia đình tôi. Nhưng kể từ hôm đánh tôi bị thương đến nay, ông Phát không hề có động thái xin lỗi vì hành động sai trái của mình” - bà Sâm nói.

Số cây xà cừ xảy ra tranh chấp giữa gia đình bà Sâm với ông Phát

Về việc này, ông Hà Văn Phát thừa nhận mình có đánh bà Sâm một vài cái. "Còn vết thương ở mặt bà Sâm là trong lúc giằng co bà ấy ngã đập mặt xuống bậc thềm nhà. Tôi cũng không có chém bà ấy, do lúc đó bà ấy cầm dao đuổi chém tôi, nên tôi đã giằng lấy con dao nên bà ấy bị thương" - ông Phát nói.

Cũng theo ông Phát thì số cây xà cừ trên là do ông trồng và chăm sóc từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên khi được hỏi căn cứ, cơ sở nào chứng minh số cây trên do ông trồng thì ông Phát không trả lời được.

Chiều ngày 3-9, làm việc với báo chí, ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Xuân, thừa nhận có việc ông Phát đánh bà Sâm. "Sau khi nhận được đơn phản ánh của gia đình bà Sâm, chúng tôi đã mời hai bên lên UBND xã để làm rõ vụ việc. Chưa biết sự thật đúng sai như thế nào, nhưng là một đảng viên, lại nằm trong cấp ủy Chi bộ thôn Nghĩa Hương kiêm Tổ trưởng tổ an ninh mà đánh dân như thế là không được. Chúng tôi đang giao cho Công an xã làm rõ vụ việc, căn cứ các quy định của pháp luật để đưa ra hình thức xử lý đối với ông Phát” - ông Hữu cho biết.

Cũng theo ông Hữu, bình thường ông Phát là người cũng rất lành tình, giữa ông và gia đình bà Sâm có mối quan hệ anh em họ hàng với nhau, nhưng do bị bà Sâm chửi bới thậm tệ lúc tranh cãi nên trong cơn nóng giận không kiềm chế được, ông Phát mới có hành động như vậy.