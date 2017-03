Một tổng biên tập trình báo bị đánh trọng thương

Trong đơn thư gửi đến cơ quan Công an huyện Kỳ Anh, nhà báo Lê Ngọc Dung cho biết: Ông sinh năm 1948, là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Ông là thương binh chống Mỹ cứu nước hạng 4/4, hiện là Tổng biên tập tờ báo Việt Nam EUROPA tại cộng hòa Séc, có thẻ nhà báo quốc tế IFJ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Từ tháng 5/2010 đến nay, do có việc đột xuất của gia đình nên về nghỉ tại quê nhà Kỳ Anh.

Đơn trình bày sự việc và kết quả trính sao bệnh án của ông Lê Ngọc Dung

Trong thời gian ở lại quê nhà, được biết cháu ông là Hoàng Nhật Hà hồi tháng 9/2010 có nộp cho Công ty TNHH TM Trường Chinh 3.500USD để được đi xuất khẩu lao động tại Rumani. Theo lời hẹn là sau 45 ngày sẽ được đi nhưng đến nay đã hơn 1 năm vẫn không thấy động tĩnh gì. Và theo ông Dung biết thực chất ở Rumani không hợp tác xuất khẩu lao động với Việt Nam.

Bởi thế, ông Dung đã đến gặp ông Nguyễn Huy Cổn, Giám đốc Công ty TNHH TM Trường Chinh, đặt vấn đề lấy lại tiền cho cháu mình vì số tiền đó gia đình cháu ông phải đi vay ngân hàng, hàng tháng phải trả lãi suất cao. Qua 5-6 lần đến gặp, ông Cổn đều hứa sẽ trả nhưng sau đó lại không hề thực hiện lời hứa.

Mới đây, vào lúc 13h ngày 2/1/2012, ông Dung cùng cháu gái là Nguyễn Thị Hân (SN 1972, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) đến nhà ông Cổn để đòi lại tiền nhưng chỉ mới trao đổi được vài câu thì đột nhiên ông Cổn tỏ thái độ quát tháo, đuổi ông Dung và cháu ra khỏi nhà.

Ông Lê Ngọc Dung khi mới bị đánh

Thấy sự việc diễn biến căng thẳng, ông Dung cùng cháu gái buộc phải ra về. Trước lúc rời khỏi nhà, ông Dung có nói: “Vậy thì tôi chúc ông ăn Tết vui vẻ”. Ông Dung vừa dứt lời, ông Cổn liền tung một cú đấm thẳng vào mặt khách khiến ông Dung loạng choạng. Sau đó ông Cổn cùng với một người phụ nữ trong nhà xách một chiếc ghế gỗ chạy theo đánh liên tiếp vào đầu ông Dung khiến ông này bị thương nặng, được người dân chở vào Bệnh viện Kỳ Anh cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, nôn ra máu. Kết luận của bệnh viện, bệnh nhân bị “chấn động não, đa chấn thương phần mềm đầu và mặt”.

Trong đơn thư gửi đến cơ quan Công an huyện Kỳ Anh, ông Dung có trình báo, khi vào nhà ông Cổn có mang theo trong người 10 triệu đồng tiền Việt Nam và 500USD, một chiếc diện thoại di động, một kính viễn nhưng đã bị mất trong thời điểm bị ông Cổn đánh.

Chiếc ghế mà ông Cổn và một phụ nữ dùng đế đánh ông Dung

Bước đầu, Dân trí đã làm việc với ông Nguyễn Quang Sáng, Trưởng Công an thị trấn Kỳ Anh. Ông Sáng cho biết ngày hôm nay 12/1/2012, công an sẽ tiến hành triệu tập ông Cổn để điều tra cụ thể sự việc và sau đó sẽ chuyển vụ việc lên Công an huyện nhằm làm rõ thực hư sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Theo Minh Đức (Dân trí)