Một trẻ được cho là bị bắt cóc

“Con nói chuyện với họ một lúc rồi thấy buồn ngủ. Lúc tỉnh lại, con thấy mình ở trong căn phòng tối om, có rất nhiều trẻ con. Ban ngày họ đưa con đi nhiều nơi bảo phải dụ trẻ con đến chơi cùng để họ tiếp cận. Con không chịu thì họ đánh…”. Em Trần Văn Dũng (chín tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) kể.

Theo bà Trịnh Thị Ổi, bé Dũng là con duy nhất của hai vợ chồng. Do hoàn cảnh khó khăn nên cháu đã chín tuổi vẫn chưa được đến trường.

“Khoảng 19 giờ ngày 4-1, tôi đi làm về nhưng không thấy Bế (tên thường gọi của Dũng) ra đón như thường lệ nên hai vợ chồng hỏi thăm hàng xóm và tỏa đi tìm. Hàng xóm cho hay thấy cháu đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ suốt buổi chiều, rồi sau đi đâu không rõ” - bà Ổi kể.

Sau khi lên Công an phường Tân Hưng trình báo, hai vợ chồng đi tìm con suốt đêm, ruột gan như lửa đốt.



Cháu Bế vui vẻ bên mẹ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những ngày sau đó, vợ chồng chị tiếp tục truy tìm nhưng tất cả đều rơi vào vô vọng. Anh chị nhờ chủ tiệm Internet đăng tin trên Facebook tìm con nhưng cũng không thấy.

Theo chủ tiệm Internet gần nhà bà Ổi, hằng ngày Bế đến chơi game rồi về. “Chiều Bế bỏ đi, tôi thấy hai người đàn ông vào tiệm Internet chơi game. Lát sau, ba người dắt nhau ra ngoài. Hỏi thì Bế nói là họ chỉ hỏi thăm nên tôi không để ý. Đến tối vợ chồng bà Ổi sang tìm con, tôi mới sực nhớ…”.

Sau khi trình báo công an, nhờ người đăng trên các trang mạng, ngày 8-1 vợ chồng bà Ổi nhận thông tin thấy một đứa trẻ trong tiệm Internet giống Bế nên đến xem thử. “Vợ chồng tôi và mấy anh trong tiệm Internet cháu Bế hay chơi tỏa đi tìm, gặp cháu đang ngồi rũ rượi ở ngã tư Phú Nhuận, vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt” - bà Ổi kể.

Theo cháu Bế, những ngày em bị bắt đi, hai người đàn ông yêu cầu em đứng ngoài đường dụ trẻ con tới chơi để họ tiếp cận nhưng em chưa dụ được bạn nào.

Trao đổi với Công an quận 7, ông Vũ Văn Minh, Đội trưởng Đội Tổng hợp, xác nhận: “Sự việc xảy ra, gia đình bé đã đến trình báo tại Công an phường Tân Hưng. Hiện hồ sơ đã chuyển về đội điều tra Công an quận 7 tìm hiểu, xử lý”.

Về những thông tin trẻ em bị bắt cóc, suýt bị bắt cóc trên địa bàn TP.HCM, một điều tra viên Công an TP.HCM cho hay: Trên địa bàn TP.HCM nhiều tháng qua không có vụ bắt cóc nào. Những thông tin trên mạng hoặc gia đình trình báo “bị bắt cóc” chỉ là hoang tin. Thực chất nhiều cháu bỏ nhà đi chơi, vào các tiệm Internet cày game, khi gia đình tìm thấy thì sợ, tưởng tượng ra các “kịch bản bắt cóc” để đối phó.

Gần đây nhất, một học sinh lớp 8 ở Tân Phú “mất tích” hai ngày, gia đình chuẩn bị báo công an thì thấy em này đang “cày” game trong một tiệm Internet. Công an phường đã nhắc nhở chủ tiệm việc “chứa chấp” trẻ em nhiều ngày trong tiệm.