Một "trùm" cầm đầu đòi nợ thuê bị con nợ chém chết

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn An (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Long (sinh năm 1989, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) do đã dùng dao chém chết Trương Quang Tùng (sinh năm 1978, trú ở 630/17 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng).

Trước đó, vào khoảng 23g ngày 20/6, Trương Quang Tùng cầm đầu nhóm gồm 5 đối tượng có tiền án, tiền sự (hầu hết đều do đòi nợ thuê) mang hung khí đến nhà ông Nguyễn Nỡ (sinh năm 1962, trú tổ 1, phường Khuê Mỹ) để đòi nợ 2 triệu đồng. Ông Nỡ hành nghề “bảy đáp” (mua bán và mổ bò), trong quá trình làm ăn có nợ 5 triệu đồng nhưng không phải nợ Tùng và đã trả được cho chủ nợ 3 triệu đồng.

Khi thấy Tùng và đồng bọn kéo đến đòi nợ, vợ chồng ông Nỡ cố gắng thoả thuận ngày hôm sau sẽ trả nhưng bất thành nên bị nhóm của Tùng dùng dao, kiếm tự tạo tấn công. Nghe tiếng kêu cứu, hai con trai ông Nỡ là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn An ngồi uống cà phê gần nhà liền chạy về thì thấy Tùng đang kẹp cổ mẹ mình là bà Huỳnh Thị Phượng. Cả hai anh em bèn lấy dao mổ bò tấn công lại nhóm của Tùng để giải cứu cho cha mẹ.

Hậu quả sau trận “hỗn chiến” là Trương Quang Tùng và một đồng bọn là Nguyễn Thiện Vũ (sinh năm 1990, trú tổ 16, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã bị chém trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Tùng đã chết tại bệnh viện, Vũ cũng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Được biết, Trương Quang Tùng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, chuyên cầm đầu tổ chức đi đòi nợ thuê. Hiện vụ việc đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, trong đó sẽ làm rõ có phải chủ nợ của ông Nỡ thuê Tùng và đồng bọn dùng hung khí đến đòi nợ ông hay không?