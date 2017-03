Một trưởng công an xã bị truy sát

Chiều 28.1, ông Lê Tiến Huynh, Phó Công an xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết sáng cùng ngày, người nhà của Đinh Xuân Tâm - nghi can gây ra vụ truy sát Trưởng công an xã Hải Ninh vào chiều 27.1 - đã mang một thanh kiếm và chiếc mô tô (là phương tiện gây án) đến giao nộp. Tâm hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đang được gia đình tìm kiếm để khuyên ra đầu thú.

Trước đó, vào chiều tối 27.1, ông Lê Vũ Hạnh (42 tuổi, Trưởng công an xã Hải Ninh) đang nằm nghỉ tại nhà riêng sau khi đi ăn cưới về thì bị Đinh Xuân Tâm cùng Lê Văn Huy (đều ngụ tại xã Hải Ninh) xông vào dùng kiếm và mã tấu chém liên tiếp khiến ông Hạnh bị thương nặng.



Nghe tiếng ông Hạnh kêu cứu, một số người dân đã chạy sang giúp đỡ nên Tâm và Huy phải bỏ trốn khỏi hiện trường.



Hiện ông Hạnh đang được điều trị tại Bệnh viện Hợp Lực (Thanh Hóa) trong tình trạng có nhiều vết chém trên thân thể.







Ông Lê Vũ Hạnh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) - Ảnh: N.M



Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chiều 27.1, giữa ông Hạnh và ông Đinh Xuân Trường (cán bộ thu thuế xã Hải Ninh) có xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cãi vã lúc đi ăn cỗ cưới.



Biết chuyện, Đinh Xuân Tâm (con trai ông Trường) đã rủ thêm Lê Văn Huy đến truy sát ông Hạnh để “trả thù” cho bố. Đinh Xuân Tâm đã có hai tiền sự về tội gây thương tích cho người khác.



Theo Ngọc Minh (TNO)

