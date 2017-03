Một vụ án tình

TIẾNG NỔ TRONG ĐÊM

Ngày 3-11-2008, bà Võ Thị Mỵ và ông Lê Sâm (46 tuổi, người đàn ông đang bị vợ cũ “cấm vận”) chính thức đăng ký kết hôn và ngay hôm đó họ công khai về sống chung với nhau tại nhà bà Mỵ. Tối 5-11, đôi vợ chồng mới này đang ngồi trong nhà xem tivi thì thấy có người điều khiển mô tô dừng trước cửa bật quẹt ga đốt cái gì đó đang cầm trên tay rồi ném vào nhà. Cả hai vội chạy ra ngoài la to: “Cướp, cướp!”. Tiếng kêu của họ chưa dứt thì trong nhà phát ra tiếng nổ lớn, khói bốc mù mịt khiến cả hai sững người trong nỗi kinh hãi. Tiếng nổ xé màn đêm phát ra đột ngột làm cư dân trong vùng hoảng loạn.

Vụ nổ để lại một lỗ hổng trên nền gạch sát chân tường, trên tường ám khói đen cho thấy chất nổ có công suất lớn, có thể gây sát thương cho người nhưng rất may bà Mỵ, ông Sâm đã chạy ra khỏi nhà, bên trong nhà lúc này không có ai. Hậu quả vụ nổ làm cửa kính, kính tủ và nhiều đồ dùng khác trong nhà bà Mỵ bị bể và rạn nứt. Tại ngã ba thôn Nhuận An, xã Hoài Hương, cách nhà bà Mỵ khoảng 1,5km có dấu vết một vụ xe mô tô lao xuống ruộng do chạy quá tốc độ, xung quanh đó vương vãi 2 con dao, 3 đôi dép, 1 áo khoác, 1 mũ bảo hiểm, 1 đoạn dây cháy chậm...

Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “giết người” và triển khai lực lượng điều tra. Xác minh từ phía nạn nhân, trinh sát được biết, sau ngày quen ông Lê Sâm, bà Võ Thị Mỵ luôn bị vợ cũ của ông tên là Táng gọi điện hăm dọa rạch mặt, tạt axít... Đêm 12-8, có kẻ đập phá cửa nhà bà Mỵ, kính vỡ găm vào đầu con gái bà gây thương tích nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thời gian sau đó không chỉ bà Mỵ mà cả ông Sâm cũng bị bà Táng gọi điện hăm dọa.

Trinh sát cũng ghi được lời khai của những người phụ nữ khác đã từng bị bà Táng đe dọa và hành hung. Trong đó, bà P. ở thôn Ca Công, xã Hoài Hương mới có ý định xây dựng gia đình với ông Sâm đã bị bà Táng nhiều lần đập phá nhà cửa, sau đó dùng ớt bột trộn với vôi đến tận nhà xát vào mặt. Hành động của bà Táng khiến bà P. phải cắt đứt quan hệ với ông Sâm.

ĐỐI TƯỢNG LỘ DIỆN

Bà Bùi Thị Táng (42 tuổi, ở thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) là đối tượng chủ yếu được trinh sát tập trung xác minh và phát hiện Nguyễn Văn Thủy (31 tuổi, ở thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku, Gia Lai), cháu vợ bà Táng, có nhiều nghi vấn. Trước khi xảy ra vụ án, Thủy cùng hai thanh niên lạ mặt đến trọ tại nhà bà Lê Thị Khi (70 tuổi, ở thôn Thiện Đức, Hoài Hương). Hai con dao phát hiện tại ngã ba thôn Nhuận An, Hoài Hương là của bà Khi bị mất tối 5-11. Đặc biệt, 3 đôi dép, 1 áo khoác, 1 mũ bảo hiểm trinh sát đang thu giữ là của Nguyễn Văn Thủy và hai thanh niên lạ mặt đi với anh ta.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Bình Định quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thủy và Bùi Thị Táng về tội “giết người”. Lúc đầu Bùi Thị Táng và Nguyễn Văn Thủy luôn miệng kêu oan, nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, cả hai đành nhận tội. Khi nghe tin ông Lê Sâm và bà Võ Thị Mỵ đăng ký kết hôn, Bùi Thị Táng tức tốc lên Pleiku gặp Nguyễn Văn Thủy bàn việc ném chất nổ vào nhà bà Mỵ. Bà Táng đưa trước cho Thủy 1 triệu đồng và hứa sau khi thực hiện xong sẽ trả thêm.

Nhận tiền, Thủy rủ Trần Công Long (thường gọi Long cọp, SN 1986) và Trần Ngọc Ngân (SN 1985, cùng ở thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) cùng tham gia. Sau khi vào bãi vàng Đắc Đoa mua một quả nổ, cả ba cùng bà Táng đi mô tô về Hoài Nhơn để thực hiện kế hoạch đã định. Những lần trước về thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, Thủy thường ở nhà cha mẹ vợ, nhưng lần này để tránh sự phát hiện của nhân dân, y đưa Long và Ngân về ăn nghỉ tại nhà bà ngoại vợ là bà Khi. Trước khi hành động, y nhiều lần đưa hai đối tượng này đi qua nhà bà Mỵ để xác định vị trí. Tối 5-11, Thủy đi một xe máy, Long và Ngân đi một xe. Để phòng khi ném chất nổ, trên đường trốn chạy bị người dân phát hiện đuổi theo, chúng lấy của bà Khi hai con dao phay mang theo trong người. Đến nơi, Trần Công Long trực tiếp bật quẹt ga châm ngòi, ném quả nổ vào nhà bà Mỵ. Tiếng nổ quá to, không chỉ làm vợ chồng bà Mỵ, bà con xung quanh hoảng sợ mà chính bọn chúng cũng hốt hoảng phóng xe bạt mạng, lao luôn xuống ruộng.

Sau khi bị ngã, chúng khiêng xe lên tiếp tục chạy về Gia Lai. Trong lúc vội vàng, chúng bỏ lại một số đồ vật (công an đã thu giữ). Riêng Thủy, vì xe máy bị hỏng nên gửi lại nhà anh vợ và đón ôtô về Gia Lai ngay trong đêm đó.

Sau khi biết Bùi Thị Táng, Nguyễn Văn Thủy bị bắt và nhận tội, Trần Công Long, Trần Ngọc Ngân bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Gia Lai truy lùng. Đến sáng 18-11, Trần Ngọc Ngân đã đến Công an TP. Pleiku trình diện và khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Trần Công Long lẩn trốn, Công an Bình Định đang truy nã.