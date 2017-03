Một vụ cướp tiệm vàng táo tợn ngày cuối năm

Sáng 23/1, anh Đậu Huy Cường chủ cửa hàng chưa hết bàng hoàng kể lại: Sáng 20/1 có một nam thanh niên tuổi khoảng 30, đeo kính râm, mang khẩu trang kín mặt đến hỏi mua một chỉ vàng, sau khi trả giá xong, đối tượng giã vờ nói thiếu tiền nên hẹn hôm khác đến lấy.

Anh Cường bị đâm nhiều nhát vào tay và bụng

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng lại tiếp tục đến nhà và điện cho anh Cường nói mở cửa để mua vàng vì lúc này cửa hàng đã đóng. Tuy nhiên anh Cường cương quyết không bán hàng vào thời điểm này nên đối tượng bỏ đi.

Đến khoảng 17 giờ ngày hôm sau (21/1), đối tượng trên tiếp tục đến cửa hàng mua ½ chỉ vàng và 2 chiếc nhẫn bạc. Trong lúc anh Cường đang đếm tiền thì đối tượng bất ngờ dùng dao đâm thẳng vào người anh.

Nhờ sự cảnh giác cao anh Cường nhanh nhẹn tránh sang một bên nhưng vẫn bị lưỡi dao cắm sượt vào bên sườn phải khiến anh bị thương. Lúc đó chị Dương Mai Hiền vợ anh Cường trông thấy liền xông vào ôm đối tượng và la hét hàng xóm.

Hai vợ chồng xô ngã đối tượng xuống đất, và rất may con dao cũng được văng ra. Đối tượng thấy thế bỏ chạy nhưng anh Cường vừa hô hoán “cướp,cướp” vừa đuổi theo. Nhờ sự giúp đỡ của nhân dân đối tượng đã bị tóm gọn. Hiện trường thu được một con dao nhọn chọt tiết lợn, một bình xịt cay, một súng điện và một dao nhọn Thái Lan để trong cốp xe máy.

Tại cơ quan công an đối tượng khai tên là Võ Viết Xuân (1977) trú khối Quyết Thái phường Hòa Hiếu thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Cuối năm vừa qua do làm ăn thua lỗ, hiện đang nợ hàng tỷ đồng, rất nhiều chủ nợ đến đòi tiền và tuyên bố nếu 30 tết này không trả sẽ “xử” y theo luật rừng. Do quá bức bách nên Xuân đã nghĩ kế làm liều.

