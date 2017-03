Một vụ trộm hi hữu ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 4-3, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ từ Công an thị trấn Phú Mỹ để xử lý một vụ trộm cắp tài sản khá hi hữu.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 sáng 26-2, chị HTL (32 tuổi, nhân viên cơ sở massage Hoàng Anh, thị trấn Phú Mỹ) đang ngồi thì nhận được điện thoại của người lạ gọi từ chính số điện thoại của chị L. báo tin có người quen của chị bị tai nạn. Chị L. kiểm tra túi xách của mình thì phát hiện bị mất điện thoại iPhone 6S, một nhẫn vàng 18K và 3 triệu đồng tiền mặt.

Khi chị L. đến hiện trường vụ tai nạn thì thấy người bị tai nạn là VTHD (31 tuổi, nhân viên cùng chị L. tại cơ sở massage Hoàng Anh). Kiểm tra túi xách của D. thì chị L. thấy điện thoại cùng 3 triệu đồng tiền mặt của mình ở trong. Lúc này chị L. mới vỡ lẽ D. lấy trộm điện thoại và tiền của mình rồi bỏ đi.



Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cũng trong ngày 26-2, D. đã đến nhà một người quen cũng ở thị trấn Phú Mỹ để hỏi mượn xe máy hiệu Yamaha Sirius biển số 79H1- 391.88 để đi chợ. Lợi dụng lúc người quen không để ý, D. lấy giấy tờ xe rồi chạy xe đi. Khi chạy tới xã Mỹ Xuân thì D. bị tai nạn.

Hiện D. đang được cấp cứu, điều trị tại BV 115 TP.HCM.

Công an huyện Tân Thành tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.