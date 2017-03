Một vụ tự tử nghi ngờ thua cá độ bóng đá Euro

Công an phường Tây Thạnh cho biết: người tự tử là ông Mã Phi Hải, 35 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú, sống một mình tại địa chỉ trên và là một chủ quán cà phê.

Theo ghi nhận tại hiện trường, trong người nạn nhân có tờ phơi ghi cá độ bóng đá và một điện thoại di động. Nguyên nhân ông Hải tự tử được nghi ngờ là thua cá độ bóng đá Euro.

Công an quận Tân Phú đã khám nghiệm hiện trường và tử thi nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân tự tử.

Được biết, vào tháng 5/2008 cũng từng xảy ra vụ tự tử do thua cá độ bóng đá. Hai nạn nhân là Đái Tấn Phát và Lâm Trung Định (cùng 21 tuổi, đều trú quận 11, TP HCM) sau khi chán nản vì thua cá độ bóng đá với số tiền lớn, đã đi xe máy đến giữa cầu Nhị Thiên Đường, quận 8 (TP HCM), rồi leo lên lan can cầu nhảy xuống nước tự tử.

Liên quan đến nạn cá độ bóng đá mùa Euro, bà N.T.H (trú đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM) vừa nhờ công an bảo vệ an toàn cho gia đình do những ngày gần đây có một nhóm thanh niên đến nhà bà đòi tiền và hăm dọa do con trai bà H tên là V.B thua 200 triệu đồng tiền cá độ bóng đá nhưng không trả và bỏ trốn.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng của TP HCM, nạn cá độ bóng đá trong mùa Euro làm thành phố dễ phát sinh các tệ nạn như trộm cắp, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi hoặc xảy ra tình trạng tự tử vì thua cá cược với số tiền lớn.