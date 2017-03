Một vụ vỡ nợ với số tiền ban đầu hơn 61 tỉ đồng

Trước mắt, cơ quan điều tra đang tiến hành đối chiếu khoản tiền giữa các chủ nợ với gia đình ông Phan Tấn Sơn và bà Huỳnh Thị Lý (con nợ). Do số tiền quá lớn, vả lại liên quan đến nhiều người nên hiện nay phòng đã làm văn bản xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh Bình Phước đưa ra hướng giải quyết. Dự kiến đầu tháng 2-2010, trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, PC14 sẽ hoàn tất việc điều tra, đưa ra kết luận vụ việc.

Theo biên bản thỏa thuận về việc bàn giao tài sản giữa gia đình ông Sơn, bà Lý và các chủ nợ lập ngày 4-1 (tại nhà riêng bà Lý, số 1127, đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài), hiện gia đình bà Lý đang nợ 34 người (người cao nhất trên 7,9 tỉ đồng, người thấp nhất 200 triệu đồng), với tổng số tiền 61.120.000.000 đồng. Các chủ nợ này chủ yếu là chủ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh buôn bán tại thị xã Đồng Xoài.

Theo biên bản thỏa thuận, số tiền nợ trên được gia đình bà Lý bàn giao trả nợ đợt 1 bằng tài sản gồm, tài sản nhà đất tọa lạc tại 8 địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh. Số tài sản trên sẽ được giao cho các chủ nợ bán theo giá thị trường để trả nợ đợt 1 (trả theo phần trăm). Phần nợ còn lại, gia đình bà Lý sẽ có trách nhiệm thu gom công nợ và trả cho các chủ nợ trong năm 2010 (riêng phần nợ ngân hàng khi bán đất các chủ nợ phải có trách nhiệm trả).

Do quá bức xúc với số tiền lớn, suốt những ngày qua, các chủ nợ liên tục kéo đến trước nhà ông Sơn, bà Lý để đòi nợ nhưng cửa nhà họ luôn bị khóa ngoài với 2 ổ khóa kiên cố. Nhiều thời điểm do các chủ nợ kéo đến quá đông, gây náo loạn, lực lượng Công an thị xã Đồng Xoài, Công an phường Tân Bình phải đến vãn hồi trật tự.

Theo nguồn tin riêng của Báo CAND, số nợ không dừng lại ở hơn 61 tỉ đồng mà thực tế có thể lên đến trên một trăm tỷ đồng vì còn rất nhiều nạn nhân chưa lộ diện. Mặt khác, rất nhiều người thân của một số quan chức lãnh đạo đầu ngành tỉnh Bình Phước và thị xã Đồng Xoài cũng liên quan đến vụ việc.

Theo Đức Trí (CAND)