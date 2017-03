Một vùng ngoại thành không còn yên ả

Còn bây giờ, với tốc độ đô thị hóa, vùng đất này đã không còn yên ả…

Phạm Thị Trung và Nguyễn Thị Gái - hai kẻ đầu độc người để cướp tài sản.



Những vụ án gây xôn xao dư luận

Từ giữa tháng 5/2010 đến nay, trên địa bàn Củ Chi xảy ra hai vụ án gây xôn xao dư luận: Vụ thứ nhất là vụ giết người, cướp tài sản do Phạm Thị Trung (tự Dung, 39 tuổi, ngụ ấp Lộc Thành, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh) và Nguyễn Thị Gái (41 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) cùng thực hiện. Vào khoảng 9h ngày 11/5/2010, Gái điều khiển xe gắn máy chở Trung đến bến xe Hậu Nghĩa (Đức Hoà, Long An) rồi quay về. Trung thuê ông Huỳnh Văn Nỉ dùng xe máy chở về Củ Chi.

Trên đường đi, Trung rủ ông Nỉ vào quán Gió Đồng ở xã Tân An Hội để ăn trưa và lai rai vài lon bia. Lợi dụng lúc ông Nỉ sơ hở, Trung rót thuốc độc vào lon bia ông Nỉ đang uống. Ít phút sau, ông Nỉ than mệt nên Trung chở ông Nỉ (bằng xe của ông Nỉ) đến phòng khám Đa khoa quốc tế Thiên Phúc để cấp cứu.

Tại đây, Trung lục soát người ông Nỉ lấy 1 bóp da (trong đó có một số giấy tờ và 37 ngàn đồng), 1 chiếc nhẫn vàng cùng chiếc xe máy của ông rồi bỏ trốn. Sau đó, Trung đem bán chiếc nhẫn được 1,35 triệu đồng và bán chiếc xe máy cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch với giá 2,5 triệu đồng và tiêu xài hết. Ông Nỉ sau đó đã tử vong.

Vụ án thứ hai là vụ hiếp dâm và cướp tài sản. Theo kết quả điều tra bước đầu, đối tượng Trần Minh Luân đã chỉ đạo các nữ đồng bọn lên mạng Internet "chát" làm quen với các cô gái, hẹn hò đi chơi rồi đưa đến khu vực vắng vẻ để hiếp dâm, cướp tải sản. Một trong những nạn nhân của chúng là chị L.T.M.L. (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết, khoảng 11h ngày 7/7, chị lên mạng "chát" làm quen với Võ Thị Hồng và hai người hẹn gặp nhau tại Trường THCS Quang Trung nằm trên đường Quang Trung (Gò Vấp) để cùng đi chơi. Sau đó Hồng và Nguyễn Hoàng Nam chở L. đi uống cà phê cùng với nhóm bạn của Hồng rồi tiếp tục rủ L. đi nhậu tại một quán bia ở thị trấn Củ Chi. Luân và Thông được phân công chở L. từ quán cà phê đến quán bia. Tuy nhiên, trên đường đi, 2 đối tượng này đã chở L. vào ngôi nhà hoang ở ấp Tiền, xã Tân Thông Hội (Củ Chi) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 10/7, chị L. đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Củ Chi. Ngày 11/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Trần Minh Luân (26 tuổi), Võ Thị Hồng (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (17 tuổi) và Nguyễn Thanh Thông (14 tuổi) cùng ngụ huyện Củ Chi để điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Đáng chú ý là tại cơ quan Công an, bọn cướp khai nhận đã thực hiện gần 10 vụ hiếp dâm, cướp của bằng thủ đoạn tương tự…

Đẩy mạnh công tác bảo vệ ANTT

Tuy các vụ án gây xôn xao dư luận đã được Công an huyện Củ Chi và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TPHCM khám phá nhưng người dân thì chưa thể an tâm vì điều này đã thể hiện rằng, vùng quê của họ đã không còn yên ả như trước nữa.

Thượng tá Nguyễn Văn Đạt, Trưởng Công an huyện Củ Chi, trăn trở: "Mối lo nhất về tình hình an ninh trật tự tại Củ Chi hiện giờ là những phức tạp ở vùng giáp ranh với tỉnh Bình Dương, Long An và Tây Ninh. Từ khi cầu Phú Cường nối Củ Chi với Thủ Dầu Một (Bình Dương) hình thành thì cũng là lúc gia tăng tội phạm ở khu vực này. Bên cạnh đó, tệ nạn ma túy cũng rất đáng lo ngại khi tỷ lệ tái nghiện khá cao. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã bắt gần chục vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy".

Xuất phát từ thực tế đó, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, Công an Củ Chi đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị Công an vùng giáp ranh để ngăn ngừa tội phạm. Một công tác quan trọng khác trong đấu tranh ngăn ngừa tội phạm là phát huy vai trò của quần chúng nhân dân. Hiện tại, trên địa bàn huyện Củ Chi đã xây dựng được 500 nhóm hộ tự quản (mỗi nhóm từ 6-10 hộ) về an ninh trật tự và đang nhân rộng nhiều mô hình tự quản khác như mô hình "Câu lạc bộ quản lý nhà trọ", Tổ "công nhân tự quản", "Tiếng kẻng an ninh", "Tiếng loa an ninh", "Dòng họ tự quản"… Các hoạt động trên bước đầu đã phát huy tác dụng ngăn chặn tội phạm.

Tuy vậy, theo Thượng tá Nguyễn Văn Đạt thì khó khăn nhất hiện nay chính là nhân lực phục vụ công tác điều tra khám phá án còn thiếu, số lượng Công an bán chính quy, chuyên môn còn hạn chế so với nhu cầu. Trong thời gian tới cùng với nỗ lực của lực lượng Công an, rất cần sự phối hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân toàn huyện về công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Có như vậy mới đẩy lùi được tình trạng tội phạm gia tăng ở Củ Chi.



Theo M.T.Hải (CAND)