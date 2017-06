Một y sỹ bị bắt cùng 3 kg ma túy đá

Trước đó, sáng 29-6, Quang đi xe máy, mua chở ma túy từ huyện Quế Phong (Nghê An) hướng ra Thanh Hóa, Hải Phòng để tiêu thụ.



Nghi can Quang. Ảnh: NTV.

Đến gần trưa cùng ngày, khi Quang trở về đến địa phận xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thì bị Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm ma túy (C47, Bộ Công an) phá chuyên án 617Q, bắt quả tang. Tang vật thu giữ chiếc cặp màu đen đựng 3 kg ma túy đá, 290 triệu đồng tiền mặt, một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe máy.

Thời gian qua, Quang vừa làm y sỹ tại địa phương vừa thường xuyên lên vùng biên Nghệ An-Lào mua ma túy rồi mang ra Thanh Hóa, Hải Phòng... tiêu thụ, kiếm tiền lời.



Chiều ngày 29-6, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn đã tặng hoa chúc mừng và thưởng “nóng” 50 triệu đồng cho ban chuyên án 617Q đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Quang, chặt đứt đường dây ma túy liên tỉnh trên.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.