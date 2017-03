Mụ dì ghẻ độc ác

Đây là vụ giết người rất dã man, gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Sau 22 ngày đêm khẩn trương rà soát hàng trăm mối quan hệ của nạn nhân và người liên quan, Công an Hà Nội đã bắt giữ bảy đối tượng và ra lệnh truy nã một đối tượng.



Nguyễn Thị Chinh và đồng bọn

Trưa 25-8-2010, người dân ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội phát hiện xác một người đàn ông ngoài 30 tuổi tại khu vực dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do bị đầu độc bằng chất Cyanid (Xyanuya). Đây là một loại chất cực độc, có khả năng gây tử vong rất nhanh chỉ sau vài chục giây.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Nhường (SN 1977, quê Thái Nguyên, trú ngách 12/15 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhân viên Phòng pháp chế và kiểm soát tuân thủ - Ngân hàng Techcombank. Là người quảng giao nhưng anh Nhường không có mâu thuẫn với ai. Quá trình xác minh, các trinh sát đặc biệt chú ý tới mối quan hệ gia đình của anh Nhường. Hơn hai mươi năm trước, mẹ anh Nhường chết, bố anh lấy vợ hai là Nguyễn Thị Chinh. Mặc dù là dì ghẻ con chồng nhưng mối quan hệ của anh Nhường với mẹ kế khá êm thuận. Tháng 3-2007, bố anh Nhường mất và để lại di chúc với nội dung toàn bộ diện tích hai lô đất, hai căn nhà cấp 4, một gian nhà ba tầng xây dựng trên diện tích hai lô đất đó chia đều cho ba anh em trai của anh Nhường. Di chúc khẳng định đây là tài sản riêng, có trước khi bố anh Nhường kết hôn với bà Chinh, vì vậy bà Chinh và con gái không được hưởng.

Cay cú vì không được thừa kế tài sản, Chinh nuôi hận trong lòng chờ dịp ra tay. Chinh cặp kè với một người đàn ông tên là Dương Quang Thái (SN 1970, trú xóm Đồi, xã Tân Quang, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Thái có nhiều mối quan hệ với đám đầu trộm đuôi cướp và đặc biệt thân với Nguyễn Sỹ Bắc, SN 1971, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của Thái, trinh sát phát hiện trước và sau hôm anh Nhường bị đầu độc, Chinh, Thái và Bắc thường xuyên liên lạc với nhau. Chinh và Thái giao cho Bắc một khoản tiền lớn để “nhờ” giải quyết một vụ mâu thuẫn.

Khi đã thu thập đủ tài liệu, cơ quan công an triệu tập Nguyễn Sỹ Bắc để đấu tranh. Bắc khai đã nhận tiền của Chinh và Thái để thuê Nguyễn Duy Niêm (SN 1980, trú An Dương, TP. Hải Phòng), Lê Nguyên Trưởng (SN 1985, trú huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Đặng Anh Cương (SN 1985, trú Cát Hải, TP. Hải Phòng), Bùi Văn Ninh (SN 1957, trú An Dương, TP. Hải Phòng) và Trần Quốc Việt (SN 1988, trú Cát Hải, TP. Hải Phòng) lập kế hoạch giết Nhường. Ngay sau đó, trong hai ngày 17 và 18-9-2010, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Chinh, Thái, Cương và Ninh. Trước đó, Nguyễn Duy Niêm bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt vì tội đánh bạc, Lê Nguyên Trưởng cũng mới bị Công an huyện Đông Anh bắt tạm giam vì liên quan đến một vụ bắt giữ người trái pháp luật. Đối tượng Trần Quốc Việt hiện đang bỏ trốn.

Các đối tượng khai nhận, tháng 7-2010, Chinh nhờ Thái tìm nơi ở của anh Nhường ở Hà Nội để bắt và đánh trả thù. Thái đã đến gặp và nhờ Bắc tìm bắt anh Nhường. Bắc ra giá 150 triệu đồng và được Chinh, Thái đồng ý... Bắc thuê Niêm, Việt, Trưởng, Cương, Ninh thực hiện “hợp đồng” với giá 100 triệu đồng. Chinh và Thái yêu cầu Bắc phải bắt và giao anh Nhường cho Thái tại dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Khi đã tìm được địa chỉ của anh Nhường ở Hà Nội, Chinh đưa cho Thái một viên thuốc nói là thuốc ngủ (thực ra viên thuốc này là Cyanid), phải cho anh Nhường uống thì mới bắt được. Ngày 21-8-2010, biết anh Nhường chuẩn bị về quê, Chinh điện thoại báo cho Thái biết. Sau đó, Thái báo cho Bắc để hẹn Niêm cùng đồng bọn chuẩn bị ra tay. Sáng 24-8-2010, Niêm, Việt, Cương và Trưởng bám theo anh Nhường đến một quán cà phê ở phố Ngô Văn Sở, Hà Nội. Chờ anh Nhường rời quán cà phê, cả bọn đã tạo cớ, ép anh Nhường lên xe taxi. Khi xe chạy qua Trạm thu phí cầu Thăng Long, Việt đã lấy viên thuốc của Chinh đưa bỏ vào chai nước ép anh Nhường uống, nhưng không được. Đến đoạn đường 35, địa phận xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Trưởng, Niêm và Cương đã khống chế anh Nhường, đổ chai nước vào miệng nạn nhân. Anh Nhường chết sau ba mươi giây uống thuốc độc. Thấy vậy, Niêm cùng đồng bọn hất xác anh Nhường xuống vệ đường rồi về thị xã Vĩnh Yên thanh toán nốt số tiền giết mướn.



Theo H.P (CATP)