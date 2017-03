Mua bán dâm, 6 người bị bắt

(PLO) - Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 cho biết đã lập hồ sơ xử lí N. T.L ( ngụ An Giang), P.T. H ( ngụ Đồng Nai), Trần Minh Phúc (ngụ TP.HCM), L.T.H ( ngụ An Giang) về hành vi mua bán dâm.