Mua bán ma túy ngay cổng chợ

(PL)- Chiều 26-5, các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng, chống tội phạm phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) cùng Công an thị xã Thuận An đã bắt quả tang Nguyễn Đức Thiện (ngụ quận 8, TP.HCM) bán ma túy ở cổng chợ Đồng An.

Tang vật thu giữ là 200.000 đồng và một cục ma túy được giấu trong tờ giấy bạc. Tại công an, Thiện khai hành nghề mua bán ma túy được khoảng một tháng. Thiện cùng vợ thuê phòng trọ trên địa bàn phường Bình Hòa rồi giả làm công nhân đi chợ, tiện thể “giao hàng” luôn. Thiện mua ma túy từ TP.HCM về Bình Dương phân nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm lời. XUÂN LƯƠNG