“Mùa” cắt điện: Doanh nghiệp kêu trời!

Đến hẹn lại lên, mùa thiếu điện lại bắt đầu với việc cắt điện luân phiên. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự tính năm 2008 cả nước có nguy cơ thiếu 1.600 MW vào giờ cao điểm. Lịch cắt điện luân phiên, tiết giảm vào giờ cao điểm lại được triển khai tại các thành phố lớn.

Ngành điện: Ưu tiên điện cho sản xuất

Theo ông Trần Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc EVN, điện sinh hoạt thiếu một giờ cũng không sao còn sản xuất mà không có điện thì kinh tế không thể đi lên. Mục tiêu của EVN chủ yếu tập trung cung cấp điện cho sản xuất. Thế nhưng thực tế các doanh nghiệp đang phải đối mặt với việc có thể sắp tới sẽ bị cắt điện bất cứ lúc nào.

Ông Trần Quốc Tuân, Trưởng ban Thi đua tuyên truyền, Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, đến thời điểm này công ty mới nhận được thông báo của EVN về việc thiếu nguồn điện, song chưa triển khai việc cắt điện luân phiên. Còn lịch cắt điện hiện nay vẫn nằm trong chương trình bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống.

Doanh nghiệp: Cúp điện một giờ cũng khổ!

Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân cho biết, trong hai tuần qua công ty này đã bị cắt điện hai lần, mỗi lần một tiếng. Đối với khu vực may, việc cắt điện không ảnh hưởng nhiều nhưng đối với khu vực tẩy, nhuộm, việc cắt điện sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm. Nếu lô vải đang nhuộm dở dang bị loang màu thì sẽ phải bỏ hoặc làm vải lót, không thể dùng cho xuất khẩu được. Vị này ước tính nếu bị cắt điện chỉ một giờ thôi thì giá trị giá trị sản lượng bị hụt chừng 15%-20% của ngày đó. Chưa kể doanh nghiệp sẽ phải chịu thêm chi phí biến động khác do chi cho công nhân làm thêm giờ. Ngoài ra, việc mua máy phát điện để phục vụ cho dệt may cũng khá tốn kém, phải mất khoảng bảy, tám trăm triệu đồng, chưa kể tiền dầu hiện cũng khá đắt nên công ty chưa đầu tư cho máy phát điện được.

Cùng chung nỗi lo thiếu điện, ông Bùi Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú than phiền: “Đối với doanh nghiệp, nếu bị cắt điện thì chỉ có kêu trời!”. Do mỗi năm vào mùa khô ngành điện thường xuyên cắt điện, nên công ty của ông Đạt phải tính toán rất kỹ khi mở rộng sản xuất kinh doanh và trang bị máy phát điện cho các xưởng sản xuất.

Đại diện Nhà máy Chế tạo kết cấu thép, Công ty Cơ khí và xây dựng Thăng Long nhẩm tính nếu mất điện thì họ sẽ phải chạy điện bằng máy phát điện. Mỗi giờ các máy phát điện “ngốn” chừng 49 lít dầu, với đơn giá 10.300 đồng/lít thì chi phí là 504.700 đồng trong khi sản xuất bằng điện chỉ là 144. 000 đồng. Như vậy chi phí để phát điện bằng dầu sẽ gấp ba lần so với xài điện lưới, Nếu đưa chi phí tăng thêm đó vào giá thành thì sợ mất khách hàng, mà bán giá cũ thì doanh nghiệp phải giảm các chi tiêu khác.

Một lãnh đạo EVN cho biết hiện nay tình hình tài chính của EVN sẽ rất khó khăn. Bình quân với lượng điện mua bên ngoài, EVN phải trả 768 đồng/kWh. Nếu tính cả chi phí vận hành, bảo dưỡng, truyền tải, phân phối thì 1 kWh điện sẽ lên đến trên 1.000 đồng/kWh. Trong khi giá bán điện bình quân là 842 đồng/kWh. Chỉ nội việc tăng giá xăng dầu vừa qua, ước tính EVN cũng giảm lãi khoảng 150 tỷ đồng từ nay đến cuối năm. Trong năm 2008, mức chi phí tăng thêm của EVN từ giá dầu lên tới 580 tỷ đồng. Nguy cơ thiếu điện là rất lớn, nhất là trong dịp cuối năm nhiều đơn vị đẩy mạnh sản xuất nhằm hoàn thành kế hoạch năm trong khi nhu cầu điện sinh hoạt cũng tăng lên trong dịp Tết. Tuy nhiên, EVN sẽ không cắt điện trong dịp Tết Nguyên đán 2008.