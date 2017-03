Mùa Euro 2008: “Cá bé” trong quán cà phê, “cá lớn” ẩn mình

Rạng sáng 19-6, ổ cá độ bóng đá hoạt động bên trong quán cà phê Thảo Nhi (phường An Lạc A, quận Bình Tân) đã bị đội 5 PC14 Công an TP.HCM bắt quả tang. Tám con bạc bị tạm giữ với số tiền cược 33 triệu đồng, chưa kể số tiền ghi phơi 62 triệu đồng. Ba đối tượng đầu vụ là Nguyễn Quang Lộc (26 tuổi, ngụ phường 7, quận 6) Lê Huy Hùng (27 tuổi, ngụ phường Cô Giang, quận 1) và Trần Kỳ Minh (tạm trú phường An Lạc A, quận Bình Tân) khai mới tổ chức cá độ hơn mười ngày, mỗi ngày hơn 20 con bạc tham gia với tiền độ 70 triệu đồng/trận. Như vậy tính từ lúc khai mạc giải Euro 2008 đến vòng tứ kết, Công an TP.HCM đã khám phá gần chục vụ cá độ bóng đá, hầu hết là hoạt động trong quán cà phê.

Uống cà phê, xem bóng đá, cá độ

Tối 17-6, chúng tôi đến dãy quán cà phê dọc đường Lê Văn Việt (quận 9), cạnh khu ký túc xá sinh viên để thâm nhập thực tế. Thấy người lạ, người đàn ông ngồi ngay cửa quán HP mắt cứ láo liên canh chừng chúng tôi. Cứ vài phút có người chạy đến, bước nhanh vào trong quán đưa tiền cho một phụ nữ, hai bên to nhỏ với nhau gì đó rồi tản ra. Theo dân trong “làng cá”, quán HP là “đại lý” ghi độ cho một đường dây cá độ bóng đá lớn ở quận 9, Thủ Đức.

Cách chợ Hiệp Thành không xa, quán cà phê MT cũng trực tiếp bóng đá qua màn ảnh, thu hút nhiều dân ghiền đến xem và ghi kèo. Điểm ghi kèo là một khoảng sân trống nằm sau quán. Trước quán luôn có người cảnh giới, nếu không phải khách quen thì không thể bước vào sân sau...

Tại các quán cà phê trực tiếp bóng đá, dân cá độ đều cảnh giác, khi ra kèo, ghi độ rất kín đáo. Họ ngồi quán theo dõi tỷ số, còn tiền độ từ vài “xị” đến vài “chai” được hai bên chung chi ở một nơi khác vì cá độ lộ liễu trong quán cà phê dễ bị công an sờ gáy. Phần nhiều người tham gia cá cược ở quán cà phê là dân lao dộng, thanh niên rỗi nghề và cả nhân viên của quán. Theo thỏa thuận, số tiền thắng độ sẽ bị trừ 15% cho “cò” ghi phơi.

“Cá lớn” qua điện thoại, mạng

Theo Linh, một “cò” trong đường dây cá độ qua mạng trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), cá độ trong quán cà phê chỉ là “cá bé” chớ “cá lớn” thì ẩn mình, mọi giao dịch đều qua mạng, con bạc chỉ cần nhấc điện thoại là xong. Dù không nhận phơi nhưng “nhà cái” luôn uy tín, chung chi sòng phẳng. “Cá lớn” ít khi lộ diện mà ẩn mình trong nhà lầu, phòng máy lạnh xem bóng đá, liên lạc với “đại lý” qua điện thoại và Internet tại nhà. Đối với khách hàng quen thì nhận độ trực tiếp qua điện thoại, số tiền thắng hay thua được tính vào ngày hôm sau. Mỗi đại lý được giao hẳn một mã số, tài khoản giao dịch. Các ông trùm thâu tóm trong tay nhiều đại lý nhưng không ai biết ai. Trước mỗi trận đấu, các “cò” của đại lý tủa ra khắp nơi để nhận độ nạp về đại lý. Sau đó đại lý điện thoại về “tổng hành dinh” để nạp số tiền cược vào “mạng”.

Ngày 13-6, Công an quận 7 bắt Lâm Chí Văn (ngụ KP4, phường Tân Kiểng, quận 7), một đầu mối quan trọng trong đường dây cá độ qua mạng. Khám xét nhà Văn, công an thu giữ máy vi tính dùng truy cập các trang web cá độ, 30 triệu đồng và phơi ghi độ trị giá 122 triệu đồng của các con bạc. Từ đây, công an lần ra Nguyễn Văn Lộc (tạm trú phường Tân Thuận Đông, quận 7), thu giữ thêm dàn máy vi tính, phơi ghi độ lên đến 96 triệu đồng.

Đường dây của Lộc, Văn làm ăn từ trận đầu tiên của vòng chung kết Euro 2008. Mỗi trận Lộc nhận tiền độ từ các “cò” đến 200 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Công an quận 7 bắt giữ thêm tám con bạc thường xuyên cá độ trực tiếp với Lộc.

Trước đó, đêm 11-6, Công an quận 8 cũng triệt phá một tụ điểm cá độ tại số nhà 247A Phạm Thế Hiển, tạm giữ Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Đức Cường cùng 15 con bạc. Tang vật thu được hơn 11 triệu đồng, 14 ĐTDĐ và hàng chục phơi hơn trăm triệu đồng cược vào đội tuyển Bồ Đào Nha.