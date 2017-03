Mua giàn cẩu đã qua... 16 năm sử dụng

Hôm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng đã đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo trung tá Trịnh Phú Dũng, Phó phòng PC 14, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính hơn hai triệu USD.

Theo một số công nhân có mặt tại hiện trường, sự cố xảy ra trong khi 23 công nhân đội lắp máy Công ty cổ phần Lilama 69-2 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đang lắp đặt giàn cẩu mang số hiệu QUY 150C. Khung giàn cẩu bị đổ là một trong hai giàn cẩu container được cảng Cái Lân mua của Trung Quốc về thay thế cho hai chiếc cẩu bị sập hỏng toàn bộ sau cơn lốc xoáy hồi tháng 11-2006. Hai giàn cẩu đang trong quá trình lắp dựng, dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng 8-2008.

Khi xảy ra tai nạn, có tám người đang làm việc trên cao, 15 người làm việc dưới mặt đất. Cả giàn cẩu nặng hàng trăm tấn bất ngờ đổ sập từ độ cao 50 mét, quật gãy cần cẩu bánh xích 130 tấn làm nhiệm vụ giữ cho cẩu giàn đứng. Tám công nhân làm việc trên cao thì có bảy người tử nạn, công nhân Mai Ngọc Thành bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy. Đã có nhiều công nhân cảng Cái Lân đến bệnh viện tình nguyện hiến máu cứu Thành.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama 69-2 đã cử người về gia đình các nạn nhân để đưa người nhà đến hiện trường cùng tổ chức mai táng. Trước mắt, công ty hỗ trợ mỗi nạn nhân chết 15 triệu đồng. Cảng Cái Lân hỗ trợ hai triệu đồng/người. UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo hỗ trợ mỗi nạn nhân hai triệu đồng, UBND TP Hạ Long cũng hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Theo ông Vũ Khắc Từ, Giám đốc cảng Cái Lân, hai giàn cẩu trên được mua từ cảng SeKou, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với giá 2,25 triệu USD. Hai giàn cẩu do Đức thiết kế được Trung Quốc sản xuất và lắp đặt, khai thác tại cảng SeKou từ năm 1992. Cuối năm 2007, cảng Cái Lân mua lại, hoán cải và đưa về tái sử dụng. Như vậy, hai giàn cần cẩu đến thời điểm được mua về đã qua 16 năm sử dụng. Công ty cổ phần Thiết bị nâng chuyển Falcon (Hà Nội) có trách nhiệm thiết kế thi công và Công ty cổ phần Lilama 69-2 thi công lắp đặt.

Ông Phạm Văn Hội (đại diện Công ty Falcon) cho biết nhà thầu đã thiết kế, hoán cải theo đúng tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam, xác định độ chuẩn an toàn, phù hợp với điều kiện cảng Cái Lân. Ông Nguyễn Hữu Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Lilama 69-2 cho biết: “Buổi sáng trước lúc xảy ra sự cố, thời tiết hết sức thuận lợi, đặc biệt sức gió ở mức cho phép thi công an toàn. Không hiểu vì lý do gì đến 13 giờ 30 đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng”.