Mua giùm dao, lãnh 12 năm tù

Cuối tháng 7-2007, Sơn rủ hai bị cáo đi đánh nạn nhân vì trước đó hai bên có cãi vã. Sau khi Cường đi mượn dao làm hung khí không có, Sơn bèn bảo Cường ra chợ Đồng An (Bình Dương) mua giùm hai con dao. Cường không tham gia đánh nạn nhân, thậm chí sau đó còn vào can, bị bạn đâm nhầm một nhát nhưng vẫn bị tội bởi là đồng phạm giúp sức (đi mua dao). Rất may là sau đó nạn nhân không chết.