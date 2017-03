Mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc

Lượng mưa tính đến 7 giờ sáng ngày 20-7 phổ biến khoảng 50-70 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Hà Nội (80-100 mm), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc 118 mm), Điếm Mạc (Thái Nguyên 112 mm), Bắc Ninh (111 mm)...

Dự báo đến ngày 25 và 26-7, Bắc bộ lại xuất hiện đợt mưa.

Ba người trong gia đình anh Phàng A Tủa đã thiệt mạng sau vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng vào khoảng 6 giờ ngày 20-7, tại bản Sín Chải, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bùn đất đã vùi lấp hai ngôi nhà, gia đình kế bên may mắn thoát chết do đã ra khỏi nhà trước khi núi lở. Nguyên nhân vụ sạt lở đất do trận mưa lớn kéo dài từ lúc 2 giờ sáng, làm toàn bộ khối đất đá ở sườn núi phía sau hai gia đình trên đổ sập xuống, vùi lấp một căn nhà và phá hủy hoàn toàn ngôi nhà kế bên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, khoảng 120 cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu và Đồn biên phòng 281 nhanh chóng xuống hiện trường tổ chức cứu hộ. Sau hơn một giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể ba nạn nhân là anh Phàng A Tủa, chị Lý Thị Làm (vợ anh Tủa) và con gái của họ là cháu Phàng Thị Phượng (bốn tháng tuổi). Xác định bốn hộ khác cũng đang ở trong vùng có nguy cơ cao, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng di chuyển các hộ này cùng tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh và Đồn 281 đã tổ chức quyên góp 6,5 triệu đồng ủng hộ hai gia đình bị nạn. Chính quyền huyện Phong Thổ đã thăm hỏi, động viên và trao năm triệu đồng hỗ trợ gia đình bị nạn khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn, cho biết lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm xác chín nạn nhân bị hàng chục ngàn m3 đất vùi lấp sáng ngày 4-7 tại bản Khên Lền (xã Công Bằng, huyện Pác Nặm). Ông Ngãi nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực tìm xác người bị nạn với mong muốn giảm bớt phần nào nỗi đau của người dân”.