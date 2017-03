Mưa lũ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam

Lượng mưa đo được trong 30 giờ qua phổ biến từ 150-200mm, vùng tâm mưa (Quảng Trị - Thừa Thiên Huế): 250-300mm; một số nơi mưa trên 300mm như trạm Mỹ Chánh (Quảng Trị), Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế), Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Ái Nghĩa (Quảng Nam), Giao Thủy (Quảng Nam).

Hiện nay, lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang lên. Mực nước lúc 9 giờ ngày 16/10, trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn (Quảng Trị) trên mức báo động 2, sông Bồ tại Phú Ốc (Thừa Thiên Huế), sông Hương tại Kim Long (Thừa Thiên-Huế) đều ở trên báo động 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình lũ còn diễn biến phức tạp; cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi và ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng ở các tỉnh trên.

Để chủ động phòng chống, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra ở khu vực miền Trung, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện khẩn chiều 15/10 gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Phú Yên, đề nghị kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ở vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng hạ lưu các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn và vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chỉ đạo các biện pháp phòng tránh kịp thời.

Đối với những vùng có nguy cơ cao phải chỉ đạo tổ chức sơ tán dân đảm bảo an toàn về người và tài sản