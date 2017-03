Mua ma túy về gặp Cảnh sát cơ động

1h15 ngày 8/6, Tổ tuần tra thuộc Phòng PC65 Công an TP Hải Phòng do Thượng úy Nguyễn Bá Nhật phụ trách trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực đường Máng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng đã phát hiện một nam thanh niên đi xe máy vi phạm Luật Giao thông.

Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe của đối tượng trên có một lọ thủy tinh đựng chất bột màu trắng.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai là Nguyễn Văn Đạt, 24 tuổi, ĐKTT tại thôn Lê Xã - xã Đại Bản cùng huyện An Dương, trên đường mua ma túy về đã bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện An Dương đang điều tra mở rộng vụ việc.





Theo V.T (CAND)