"Mua vợ Việt" giá 100 triệu đồng

Tối 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Đang tạm giữ Vong Kam Sang (52 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai) và Lin Liang Hui (tức Phụng, , ngụ thôn Tây Sơn, huyện Nam Định, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) về hành vi mua bán người.

Sau nhiều tháng tích cực đeo bám bọn chúng, lúc 10h30' ngày 6/7, Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an phường 2 (quận Tân Bình, TP HCM) bắt giữ đối tượng Vong Kam Sang, Lin Liang Hui và Phạm Thị Nhung đang làm thủ tục lên máy bay cho 3 phụ nữ Việt Nam và 3 người đàn ông Trung Quốc tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo lộ trình của chúng thì cả bọn sẽ đi Hà Nội, rồi xuất cảnh sang Trung Quốc. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 13 triệu đồng, 8 hộ chiếu, 3 vé máy bay, 3 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy độc thân), 4 giấy CMND, 2 ĐTDĐ và các tài liệu chứng cứ khác.

Tiến hành mở rộng điều tra, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Hiệp Tân (huyện Hòa Thành) và Công an xã Thanh Điền (huyện Châu Thành, Tây Ninh) bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng Thòng Sy Múi (46 tuổi), Từ Sỳ Muối (tức "bà Ba", 25 tuổi) cùng ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành; Nguyễn Thị Kim Mến (25 tuổi, ngụ ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu); Nguyễn Thị Kim Ngân (40 tuổi ngụ ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành) và Nguyễn Văn Phụng (35 tuổi, ngụ ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành) về hành vi mua bán người.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an Tây Ninh đã bắt 22 đối tượng (9 người Việt Nam và 13 người Trung Quốc) cùng về hành vi trên, giải cứu thêm 5 nạn nhân thoát khỏi bọn buôn người.



Các đối tượng Hui, Nhung, Muối và Sang.

Theo kết quả điều tra: Các nạn nhân được các "tay em" tuyển chọn rồi giao lại cho Lin Liang Hui để tổ chức đưa đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam trực tiếp xem mặt. Khi được đàn ông quốc tịch Trung Quốc đồng ý mua làm vợ thì bọn chúng tổ chức đưa các nạn nhân sang Trung Quốc.

Ngoài việc tuyển chọn phụ nữ cho Lin Liang Hui, Nhung và Sang còn tuyển chọn các phụ nữ giao cho Nguyễn Thị Kim Mến bán cho đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Để tuyển chọn được nhiều phụ nữ giao cho Mến và Lin Liang Hui còn có các "chân rết" gồm Từ Sy Múi, Thòng Sy Muối, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Phụng.

Tại Trung Quốc, Lin Liang Hui móc nối với những đàn ông có nhu cầu tìm vợ người Việt Nam với giá khoảng 80-100 triệu đồng/phụ nữ. Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã tổ chức đưa trót lọt 45 phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ.



Theo CAND