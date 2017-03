Mùng 1 Tết, phó giám đốc tá hỏa “nhận quà” một quả lựu đạn

Ngày 14-2, Công an quận Thanh Xuân- Hà Nội cho biết đang tổ chức điều tra một vụ đe dọa lãnh đạo nhà hát múa rối Trung ương bằng lựu đạn.



Theo trình báo, vào khoảng 23 giờ ngày 10-2 (tức ngày mồng 1 Tết Quý Tỵ), ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1972, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), hiện là Phó giám đốc phụ trách biểu diễn của Nhà hát múa rối Trung ương, cùng gia đình đi chúc tết về phát hiện trước cửa nhà có để 1 túi nilon màu vàng.



Thấy sự lạ, ông Dũng cùng người nhà mở ra xem thì thót tim khi thấy bên trong túi có 1 quả lựu đạn (dạng lựu đạn mỏ vịt thuộc loại vũ khí quân dụng) và 1 bức thư nặc danh viết tay với những lời lẽ chửi bới, đe dọa.



Nhận được trình báo, Công an quận Thanh Xuân đã tiếp nhận và bàn giao quả lựu đạn cho Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân bảo quản an toàn, chờ giám định, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.





Theo N.Quyết (Người lao động)