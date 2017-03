Mừng SEA Games lại đốt xe SH người khác

(PL)- Theo Công an quận 5 (TP.HCM) cơ quan này vừa tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Kiến Trúc (17 tuổi) để làm rõ hành vi liên quan trong vụ đốt xe Honda SH của một người đi đường và gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng 12-12 tại đường An Dương Vương, quận 5.

Chiếc SH đã bị châm lửa đốt. Ảnh: Cẩm Trang (VNE) Sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Campuchia 6-1 vào đêm 11-12, nhiều quái xế xuống đường ăn mừng. Trong đó, Trúc cùng một số thanh niên khác cũng tổ chức đi “bão”. Gần 3 giờ sáng 12-12, nhóm của Trúc bị lực lượng CSGT tuần tra tổ chức truy đuổi nhưng chạy thoát. Sau đó, nhóm của Trúc chạy xe trên đường An Dương Vương, quận 5 thì thấy chị Phan Thị Kim T. chạy xe Honda SH trên đường. Nghi ngờ chị T. “méc” CSGT truy bắt trước đó, Trúc đã chặn xe, cự cãi và dùng diêm đốt cháy xe Honda SH của chị T. Công an quận 5 cùng lực lượng PCCC đã dập tắt đám cháy, giải tán đám đông reo hò, cổ vũ. Bước đầu công an xác định Trúc là đối tượng kích động đám đông reo hò và trực tiếp đốt xe Honda SH nên đã bắt giữ. H.TUYẾT