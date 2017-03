Mượn danh DN qua Lào buôn ma túy

Ngày 8-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP Đà Nẵng) cho biết cơ quan này vừa khám phá thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn, bắt giữ bốn đối tượng cầm đầu trong đường dây với tang vật 1,3 kg ma túy (dạng đá).

“Đầu nậu” vùng giáp ranh

Giữa tháng 6-2013, tại khu vực địa bàn giáp ranh “ngã ba Huế” (thuộc ba quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), công an phát hiện Nguyễn Trường Sang, Nguyễn Quốc Nhật và Nguyễn Khánh Thế (cùng trú Quảng Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cả ba thuê phòng trọ ở cùng với các nhân viên massage để tổ chức “đập đá” ngay tại nhà. Qua theo dõi, PC47 phát hiện nhóm này không có nghề nghiệp nhưng thường xuyên lui tới các ngân hàng để giao dịch. Riêng Sang, cứ hơn 10 ngày là rời khỏi TP Đà Nẵng một lần. Qua điều tra, công an xác định Sang là đầu nậu chuyên cung cấp ma túy cho các đầu mối ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Theo chỉ đạo của trưởng ban chuyên án, Đại tá Lâm Cao Luynh thì “Phải tìm ra nghi can cầm đầu, nguồn ma túy cung cấp cho Sang từ đâu”.

PC47 kiểm tra tang vật do Sang mang vào Đà Nẵng. Ảnh: TT

Ngày 1-8, Sang một mình chạy xe mô tô ra Huế, trinh sát PC47 lập tức bám theo. Khi đến đoạn đường tránh TP Huế, Sang gặp một người đi trên xe mang biển kiểm soát của Lào rồi trở vào Đà Nẵng. Khi đưa xe ra khỏi hầm trung chuyển phía Hải Vân thì PC47 ập đến bắt giữ Sang. Qua kiểm tra, trên người Sang có hơn nửa ký ma túy đá cùng 8 triệu đồng. Sang khai đã mua số ma túy trên của Minh. Đây là lần thứ năm Sang “giao dịch” với Minh. Bốn lần trước, Sang vận chuyển trót lọt 800 g ma túy tổng hợp. Tổng cộng Sang đã mua từ Minh hơn 1,3 kg ma túy dạng đá. Sang rủ thêm Thế và Nhật ra Quảng Bình mua hàng rồi vận chuyển về cất giấu chờ bán trực tiếp cho người cần mua hàng. Cùng ngày, PC47 phối hợp với Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tiến hành bắt giữ Nhật và Thế để phục vụ điều tra.

Truy bắt “ông trùm” đường dây

Sau khi “hốt” gọn các đầu nậu lớn tại TP Đà Nẵng, PC47 tiếp tục giăng lưới bắt “ông trùm” trong đường dây. Theo tìm hiểu, cứ khoảng nửa tháng, “ trùm” Minh lại qua Lào một lần với lý do buôn gỗ hoặc thầu xây dựng. Thực chất là đi vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ngày 24-9, PC47 xác định Minh đang trên đường từ Lào về nên triển khai lực lượng truy bắt. Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Sang. Số ma túy này Minh mua từ các đối tượng bên Lào rồi vận chuyển về nước. Để tránh tai mắt của cơ quan chức năng, Sang và Minh liên tục thay đổi phương thức và địa điểm giao dịch. Minh đưa hàng cho Sang bán, khi bán xong thì chuyển tiền vào tài khoản cho Minh theo số tài khoản đã định trước. Minh là một “cá mập” trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

TẤN TÀI