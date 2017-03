Mượn danh nhà chùa lừa tiền tỉ

Theo M.Sơn (NLĐO)

Ngày 17-10, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã trục xuất ra khỏi giáo hội đối với ông Trương Văn Bảy (SN 1954) từng là trụ trì chùa Giác Hạnh, ở phường 10, TP Mỹ Tho, để công an điều tra về hành vi mượn danh nhà chùa lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng.Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm trụ trì chùa Giác Hạnh ông Bảy đã nói dối với hàng chục Phật tử là mượn tiền để sửa chữa chùa và trả nợ cho … xã hội đen với số tiền hàng tỉ đồng. Thực tế, ông Bảy đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Ông Bảy còn thu tiền để tổ chức chương trình hành hương tâm linh xuyên Việt nhưng không tổ chức.Ngoài ra, Ban trị sự Phật giáo TP Mỹ Tho xác định ông Bảy đã lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chùa để cầm cố, thế chấp, gây thiệt hại trên 3 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo danh sách mượn nợ của ông Bảy chỉ ghi pháp danh phật tử chứ không ghi tên, địa chỉ cụ thể nên công an TP Mỹ Tho kêu gọi ai là nạn nhân của ông Bảy đến Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Mỹ Tho trình báo.