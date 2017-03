Muốn làm y sĩ, hộ lý - 15-20 triệu đồng xong ngay!

Theo cáo trạng, thời gian 1998-2004, ở cương vị giám đốc bệnh viện, Đinh Xuân Đỗ tuyển dụng 200 bác sĩ, y sĩ, nhân viên dược và lao động không đào tạo dưới hình thức hợp đồng lao động ngắn hạn. Rất nhiều người đã phải qua môi giới hoặc trực tiếp đưa tiền cho Đỗ hoặc Nguyễn Huy Cử (Trưởng phòng Tổ chức bệnh viện) mới được ký hợp đồng.

Tại tòa, bị cáo Đỗ thừa nhận đã cầm tiền “ơn huệ” của chín người, bình quân 15-20 triệu đồng/suất ký hợp đồng, tổng cộng 128 triệu đồng. Cũng với cơ chế bán suất hợp đồng làm việc lấy tiền bỏ túi, bị cáo Cử còn mạnh tay hơn cấp trên. Cựu trưởng phòng tổ chức đã nhận của 11 người có nhu cầu kiếm việc làm tổng cộng 141 triệu đồng.

Điều tra của Pháp Luật TP.HCM cho thấy vụ tham nhũng ở bệnh viện đa khoa bị vỡ lở từ cuối năm 2004 khi có người tố cáo ngay tại buổi tiếp xúc cử tri có mặt bí thư tỉnh ủy. Tiếp đó, Công an tỉnh đã điều tra ban đầu, Thanh tra và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nối tiếp vào cuộc, song Giám đốc Đinh Xuân Đỗ chỉ bị nghỉ hưu non. Phải tới khi Bộ Công an vào cuộc giữa năm 2006, vụ án mới được khởi tố. Và từ trong trại giam, bị cáo Đỗ khai đưa tiền cho một danh sách dài từ lãnh đạo tỉnh tới giám đốc công an tỉnh để được thoát trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trình bày tại tòa, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh cho biết mảng “nhận tiền để chậm khởi tố” đang được Thanh tra Bộ Công an xác minh nên không đưa vào phạm vi xét xử của phiên tòa.

Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài trong ba ngày.