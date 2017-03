Muốn về quê ăn tết, chị Dậu bị 'cò' lừa bán vé tàu giả

“Công an quận 3 đang tạm giữ ba nghi phạm gồm Đoàn Văn Đệ (51 tuổi), Nguyễn Văn Phi (40 tuổi) và Nguyễn Chí Thiện (42 tuổi) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Cụ thể ở đây là làm giả vé tàu tết để bán cho người dân", chiều 13-12, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an quận 3 cho biết như trên.



Ba nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, vì muốn về quê ăn tết cùng gia đình nên vào ngày 11-12, chị Nguyễn Thị Dậu (35 tuổi, Hà Nội) đã đến đại lý vé máy bay Lavi Saigon (tại 212 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3) để mua bốn vé tàu khứ hồi tuyến Sài Gòn đến Hà Nội, đi từ ngày 24-1-2017.

Bốn chiếc vé này có giá tổng cộng 6,2 triệu đồng, mỗi vé giá 1.550.000 đồng. Chị Dậu đã đặt cọc 2 triệu đồng và được nhân viên hứa sẽ được nhận vé vào sáng 12-12.

Ngay khi nhận được vé, để chắc chắn chị Dậu đã tới Ga Sài Gòn kiểm tra thông tin thì phát hiện: Thông tin người đi tàu được in trên cả bốn vé tàu đều sai lệch hoàn toàn so với thông tin trên hệ thống quản lý của Ga Sài Gòn. Tá hỏa, chị Dậu vội tới Công an phường 9, quận 3 trình báo.

Qua truy xét, Công an quận 3 nhanh chóng xác minh ba nghi phạm Đệ, Phi, Thiện (đều đang sinh sống tại phường 10, quận 3) là những người đã bán bốn vé tàu tết trên cho chị Dậu.

Tại trụ sở Công an quận 3, các đối tượng khai nhận đã dùng CMND của người thân để mua vé tàu hợp pháp, sau đó chỉnh sửa thông tin trên vé, rồi bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch 200.000 đồng/vé.

Hiện Công an quận 3 đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vấn nạn vé tàu giả không chỉ mới xuất hiện dịp tết năm nay. Nhiều người dân bỏ hàng triệu đồng mua vé giả, vé không hợp lệ để rồi “tiền mất, tật mang”, bật khóc giữa sân ga do không được lên tàu.

“Người dân mua vé thông qua “cò” có thể mua phải vé giả, vé đã qua chỉnh sửa. Thậm chí, “cò” còn in vé ra nhiều bản bán cho nhiều người. Ngay khi phát hiện vé không hợp lệ, người dân cần nhanh chóng tới trụ sở cơ quan công an gần nhất để trình báo đồng thời lên Ga Sài Gòn thông báo cho Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn” - một lãnh đạo Công an quận 3 đưa ra lời khuyên.

Trước đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết “Trong thời điểm này, với những hành khách đã mua vé từ những nơi bán vé không chính thức của ngành đường sắt (đặc biệt là những vé tàu đi trong dịp tết) lưu ý kiểm tra lại vé trên website: http://dsvn.vn/#/kiemtrave để tránh mua phải vé giả, vé không đúng tên và số giấy tờ tùy thân”.