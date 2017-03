Mượn xe AIRBLADE của bạn gái để... bán

Ngày 25/12, Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hai đối tượng: Đỗ Đức Thịnh, 22 tuổi, trú tại thôn Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đoàn Ngọc Tuyến, 19 tuổi, trú tại ngõ 3/26 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng để làm rõ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hành vi lừa đảo của Đỗ Đức Thịnh khá tinh vi. Vốn là một thanh niên không nghề nghiệp, sống lang thang ở Hà Nội nhưng với vẻ ngoài khá đẹp trai, ăn mặc sạch sẽ nên đi đâu Thịnh cũng tự "nổ" là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp để lòe mọi người.

Thông qua chat Thịnh đã làm quen với chị Nguyễn Thị Nhung, 20 tuổi là sinh viên tại một trường đại học thuộc quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Qua chat, Thịnh mạo danh là sinh viên Trường ĐH Công nghiệp, sau nhiều lần chat Thịnh đã hẹn gặp Nhung đi uống nước. Khi gặp mặt thấy chị Nhung cả tin lại đi xe máy đắt tiền Honda AIRBLADE BKS 30Y2-0029, Thịnh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 27/11, lấy lí do nhà trường sắp tổ chức cắm trại nên muốn mượn xe máy để đi mua cọc nên Thịnh đã chat, mượn xe máy của chị Nhung. Tưởng thật, chị Nhung đem xe máy cho Thịnh mượn. Lấy được xe, Thịnh lặn mất tiêu...

Về phía Thịnh, sau khi chiếm đoạt được xe máy của chị Nhung liền nhớ đến một người bạn tên là Tuyến cũng quen qua chat, từng hỏi mua xe máy không cần giấy tờ của Thịnh. Chính vì vậy, Thịnh đã bán lại cho Tuyến với giá 7,3 triệu đồng.

22h ngày 22/12, phát hiện Thịnh ngồi tại quán internet trong ngõ Tự Do, chị Nhung báo Công an phường tiến hành bắt giữ. Ngày 24/12, Công an phường Trương Định đã bắt giữ được Đoàn Ngọc Tuyến cùng tang vật là chiếc xe máy.





Theo P.A (CAND)