Mượn xe ở đám tang rồi đi mất

Ngày 22-6, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường 9, quận 10 đồng thời phát đi thông báo yêu cầu bà Lê Thị Kim Huyền (43 tuổi, ngụ quận 10, là mợ dâu của nạn nhân) đến cơ quan công an để làm rõ.



Theo trình báo của chị Vũ Thị Hoàng Oanh (29 tuổi, ngụ phường 2, quận 10), chiều tối 15-4, chị Oanh đi xe máy 59U1-123.14 đến nhà ở lô A. Chung cư Ấn Quang (phường 9, quận 10) để dự đám tang bà nội.

Đến tối cùng ngày, bà Lê Thị Kim Huyền có hỏi mượn xe đi mua đồ và được đồng ý. Sự việc được một người chứng kiến. Tuy nhiên, bà Huyền sử dụng xe trên đi cho đến nay chưa trả lại nên chị Oanh đến công an trình báo.

Hiện Công an quận 10 thông báo yêu cầu bà Huyền đến Công an quận 10 để làm rõ. Nếu ai biết thông tin về bà Huyền thì báo ngay cho đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 10, hoặc qua số điện thoại 02838659272.