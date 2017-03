"Mỹ nam" đi “câu gái” rồi bán

Nguyễn Việt Hoàng và Phan Văn Tuấn.

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Việt Hoàng, 18 tuổi, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và Phan Văn Tuấn, 24 tuổi, trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương về tội mua bán phụ nữ, qui định tại Điều 119 Bộ luật Hình sự.

Chiều 12/8, hai cô gái Trần Thị P. và Nguyễn Thị K., cùng 21 tuổi, trú tại xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa hoảng hốt tới Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an TP Hải Phòng trình báo việc họ vừa bị Nguyễn Việt Hoàng, 18 tuổi, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình lừa đảo, ép họ lên xe ôtô rồi bán vào "động quỷ".

Trên đường đi, 2 người đã bàn cách trốn thoát. Khi xe đến Hải Phòng, lợi dụng các đối tượng buôn người sơ hở, các nạn nhân này đã chạy thoát. Ngay sau khi tiến hành xác minh, các trinh sát Đội 10 đã đề xuất lãnh đạo Công an thành phố xác lập chuyên án 198M truy bắt các đối tượng trong đường dây tội phạm nguy hiểm này.

Chỉ trong một thời gian ngắn, với tinh thần kiên quyết, khẩn trương, các trinh sát điều tra viên đã làm rõ vụ việc. Nhóm đối tượng đã được xác định là Nguyễn Việt Hoàng, 18 tuổi, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình, hiện đã bỏ học đi lang thang và Phan Văn Tuấn, 24 tuổi, trú tại xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương là chủ quán massage ngay tại nơi cư trú.

Được biết, Nguyễn Việt Hoàng sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi bố mẹ ly hôn được 10 năm, Hoàng về sống với mẹ tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình và đã sa vào lối sống ăn chơi trụy lạc. Để có tiền tiêu xài, y đã nghĩ ra các trò lừa đảo và trở thành một tên lưu manh có hạng.

Vốn có thân hình cao ráo và khả năng giao tiếp do từng có thời gian học tại Trường Trung cấp Du lịch thương mại Quảng Xương, Thanh Hóa, Nguyễn Việt Hoàng đã chiếm được thiện cảm của khá nhiều người. Tự biết lợi thế đó, y đã vào vai một công tử con nhà giàu và chuyên thuê xe hơi loại "xịn" để đi. Bằng cách này, y đã chinh phục và làm không ít thiếu nữ sa bẫy.

Đầu tháng 8, thông qua các mối quan hệ, Hoàng đã làm quen được với Phan Văn Tuấn, 24 tuổi, trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương, là chủ một sới mại dâm trá hình dưới vỏ bọc quán café massage 886 tại xã Ngũ Hùng. Do thường xuyên qua lại nên Hoàng biết quán của Tuấn thiếu "tiếp viên" trong khi bản thân luôn thiếu tiền nên y đã bàn bạc với chủ quán phương án đi "câu gái" để làm ăn. Hoàng giữ vai trò "săn hàng" cho Tuấn với giá 1,5 triệu đồng/người.

10h ngày 12/8, Nguyễn Việt Hoàng mời 2 bạn gái mới quen là chị Trần Thị P. và Nguyễn Thị K. đi dự sinh nhật của mình tại Ninh Bình. Trong vai một công tử con nhà giầu đi trên chiếc ôtô mới cứng, Hoàng không khó khăn lắm khiến 2 thiếu nữ nhanh chóng đồng ý mà không hề biết rằng cạm bẫy đang đợi họ.

Khi xe vừa chạy đến Ninh Bình, Nguyễn Việt Hoàng mới lộ chân tướng là một tên "ma cô" có hạng khi ép chị P. và K. đi thẳng ra Hải Phòng. Tuy nhiên, khi nhận ra bộ mặt thật của gã công tử rởm này, 2 nạn nhân đã nhanh trí vượt ra khỏi xe tới cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ tài liệu thu thập được cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an các tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình, các trinh sát Đội 10 - Cảnh sát hình sự Hải Phòng đã thu được một nguồn tin quan trọng: vào hồi 17h ngày 19/8, Hoàng đang có mặt tại nhà ở tỉnh Ninh Bình, nhóm trinh sát lập tức xuyên rừng Cúc Phương, qua huyện Nho Quan (Ninh Bình) truy kích đối tượng.

Tới gần ngôi nhà của Nguyễn Việt Hoàng, các trinh sát không thể tiếp cận bởi giữa rừng đêm tĩnh mịch, đành kiên trì phục kích suốt đêm. Đến sáng 20/8, khi đối tượng vừa ra khỏi nhà, mọi hành động của Nguyễn Việt Hoàng đều được giám sát chặt chẽ.

Khoảng 12h ngày 19/8, khi chiếc ôtô con do y thuê ở tỉnh Hải Dương vừa đỗ trước cửa Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình và tên ma cô vừa bước xuống để đón 2 nạn nhân khác là các sinh viên Bùi Thị T. và Đinh Thị Y. đi "tham quan" tại khu du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng, tổ trinh sát do Trung tá Phạm Đình Thanh, Đội trưởng và Đại úy Bùi Hữu Thái, Đội phó Đội 10, Phòng PC45 Công an Hải Phòng chỉ huy bất ngờ áp sát bắt gọn Nguyễn Việt Hoàng, kịp thời giải thoát thêm 2 nữ sinh trước khi rơi vào các động mại dâm.

Đến 3h ngày 21/8, các trinh sát tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp Phan Văn Tuấn khi hắn đang trên đường từ quán café massage 886 về nhà.





Theo Đăng Hùng (CAND)