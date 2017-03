Năm 2007: Ngành kiểm sát đã bồi thường oan sai hơn 3,2 tỷ đồng

Trong năm 2007, VKSND các cấp đã thụ lý 66 đơn yêu cầu bồi thường của những người bị oan từ nhiều năm trước, đến nay đã bồi thường được 35 trường hợp với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, năm qua lại có thêm 53 người bị VKS truy tố nhưng tòa án lại tuyên không phạm tội (tăng 17 trường hợp so với năm 2006) và 40 bị can khác được VKS đình chỉ điều tra do không phạm tội. Nếu những người này yêu cầu bồi thường thì VKS sẽ xem xét.