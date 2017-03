Năm 2008: Lo chuyện ăn, ở, đi lại của dân

Năm 2008 phải tính đến cuộc sống của người dân từ chuyện ăn, mặc, ở đến chuyện đi lại, học hành. Trước mắt, tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước”. Phát biểu chỉ đạo các quận huyện, sở, ngành tại hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách TP năm 2008, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã nhấn mạnh như vậy.

Lấy của dân chăm lo cho dân

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả TP đạt được trong năm qua, nổi bật là tổng thu ngân sách đạt hơn 92 ngàn tỷ đồng, vượt dự toán hơn 4.000 tỷ đồng. “Số tiền vượt thu này đã được trung ương cho phép TP đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông để giải quyết tình trạng kẹt xe và ngập nước, nhất là đối với các vùng ven. Phần thu của dân, TP sẽ đầu tư lại để phục vụ cho dân. Đó cũng là mục tiêu đầu tư năm 2008” - ông Đua nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Đua cũng đề nghị UBND TP và các đơn vị cần phân tích lại những kết quả đạt được về cách làm, tư duy, cách tổ chức thực hiện nhằm tạo tiền đề cho năm tới. Cần chú trọng làm sao để mỗi bước tăng trưởng GDP phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ngoài những nỗi lo thường trực về kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, bà Phạm phương Thảo cũng chỉ ra việc TP cần tập trung vào vấn đề quy hoạch, phát triển các khu đô thị vệ tinh, quy hoạch lại khu trung tâm. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ việc xây dựng các khu nhà cao tầng trong khu trung tâm.

“Điều cốt yếu hiện nay là việc phối hợp giải quyết, đề ra các biện pháp trước mắt phải gắn liền với các giải pháp lâu dài. Chẳng hạn vụ cái cần cẩu gãy mới đây. Dĩ nhiên, chúng ta có thể giải quyết được ngay nhưng làm sao để quản lý các cần cẩu của TP, tránh xảy ra tình trạng thế này hoặc nếu có phải giải quyết cho rốt ráo hơn. Không thể để tình trạng, nhận tin lúc 14 giờ 10 mà đến 16 giờ mới bắt đầu và đến 19 giờ mới xong” - ông Đua nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu các đơn vị khi nhận nhiệm vụ phải giải quyết đứt điểm, không để tình trạng công văn ban hành mà công việc vẫn đứng im hoặc muốn nằm đâu thì nằm. Chẳng hạn như việc đào đường và tái lập mặt đường thực hiện rất tùy tiện và không rõ khi nào xong, mặc dù UBND TP đã có nhiều văn bản quy định về việc này.

Xây dựng TP an toàn - sạch đẹp - thân thiện

Báo cáo về công tác chuẩn bị thực hiện chủ đề năm 2008 “Năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin cho biết: “Thực hiện chủ đề năm sẽ tập trung vào ba nội dung: xây dựng TP an toàn - sạch đẹp - thân thiện”.

Theo kế hoạch, với nội dung xây dựng TP an toàn, bên cạnh việc tuyên truyền và vận động vận động ý thức người dân tham gia chấp hành luật giao thông, TP sẽ trang bị các hệ thống đèn tín hiệu, biển báo... giúp người dân thực hiện tốt an toàn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh việc xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức của người dân.

TP sạch đẹp là xây dựng TP không rác. TP sẽ nạo vét kênh rạch kết hợp thực hiện vệ sinh công sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh,... trên địa bàn TP. Chú ý giữ vệ sinh đường phố bằng các hành động không phóng uế, xả rác, quảng cáo rao vặt... bừa bãi trên đường, hè phố. Để hỗ trợ việc này, TP sẽ xây dựng hệ thống thùng rác, toilet công cộng, quy hoạch các bảng biểu quảng cáo miễn phí trên đường phố. Ngoài ra, TP sẽ xây dựng văn hóa ứng xử trong các cơ quan, công sở, các đơn vị,... và văn hóa ứng xử trong cộng đồng để tạo một môi trường thân thiện, văn minh lịch sự.

Bà Phạm Phương Thảo bày tỏ những khó khăn khó tránh khỏi khi thực hiện chủ đề năm. Đó là TP có nhiều tầng lớp dân cư với trình độ dân trí khác nhau dẫn đến nhiều xung đột về lợi ích; thiếu truyền thống pháp luật, pháp chế do bức tranh TP đang xen lẫn giữa cái cũ và cái mới nên giá trị văn hóa, chưa giữ vai trò chủ đạo; công tác quản lý đô thị của TP còn nhiều lỏng lẻo, khó nhất vẫn là việc thay đổi một số thói quen không tốt như việc phóng uế, tiểu tiện, xả rác của người dân hiện nay.