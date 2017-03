Năm 2010, 11.449 người chết vì tai nạn giao thông

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thế Vinh/TTXVN)

Các con số trên đã được công bố trong báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị An toàn giao thông toàn quốc và triển khai chương trình hành động năm 2011, diễn ra ngày 28/12.



Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2010, hành lang pháp lý cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang dần được hoàn thiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông được tiếp tục đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được coi trọng, vừa cưỡng chế thi hành pháp luật, vừa giáo dục răn đe có tác dụng phòng ngừa.



Nhiều công trình giao thông được tăng cường duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông, tiếp tục rà soát loại bỏ các biển báo hiệu đường bộ bất hợp lý, bổ sung các biển báo hiệu ở những điểm cần thiết, nhanh chóng xử lý, khắc phục các “điểm đen” đã được xác định, xóa bỏ đường nhánh đấu nối trái phép vào quốc lộ.



Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm 2010 vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế, đòi hỏi có thêm những nỗ lực mới trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2011. Cụ thể như việc vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông còn diễn ra nhiều và phức tạp; Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông ngày càng nghiêm trọng; Còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Ùn tắc giao thông vẫn xảy ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm tại một số tuyến, khu vực trọng điểm phức tạp do phương tiện tăng cao; tình hình tụ tập đi xe môtô phóng nhanh; lạng lách gây mất trật tự công cộng vẫn diễn ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Long An…



Trước thực trạng giao thông trong năm 2010 và dự báo tình hình giao thông năm tới, nhiệm vụ trọng tâm của công tác an toàn giao thông năm 2011 đã được Hội nghị đề ra là tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hoạt động năm 2011 và Kế hoạch phối hợp các lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Mão và các lễ hội sau Tết./.

Theo Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)